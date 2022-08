Anteprima Dysterra: sopravvivere alla tecnologia

In questa anteprima vi parleremo di Dysterra, un survival sci-fi in prima persona ambientato su di un pianeta terra morente infestato da robot assassini

Dysterra è un survival in prima persona ambientato in un futuro distopico in cui gli umani vivono nello spazio e stanno cercando di ritornare su un pianeta terra ormai abbandonato da tempo. Questo particolare setting farà semplicemente da sfondo alle partite dei giocatori, che dovranno esplorare una grossa porzione del pianeta cercando di sopravvivere sia ai numerosi robot assassini che infestano il mondo sia agli altri sopravvissuti che non vedono l’ora di mettere le mani sulle loro risorse. Se siete degli amanti di survival sulla falsariga di Rust allora sicuramente Dysterra vi avrà incuriosito e con questa anteprima cercheremo di farvi comprendere al meglio l’effettiva qualità del titolo.

Il classico survival

La struttura alla base di Dysterra è sostanzialmente uguale a quella di tanti altri survival di questo tipo. All’inizio della vostra avventura avrete a disposizione pochissime provviste e di conseguenza dovrete iniziare ad esplorare sin da subito per trovare delle risorse. Esplorando i resti delle vecchie città umane potrete facilmente trovare diversi oggetti utili, come ad esempio cibo in scatola per riempire la barra della fame, batterie per ripristinare l’energia, oggetti curativi e cianfrusaglie con cui creare i primi oggetti utili a sopravvivere.

Purtroppo però gli oggetti che si trovano in giro non sono troppo abbondanti e una volta superate le prime ore di gioco inizierete ad aver bisogno di tanti materiali per craftare armi e potenziamenti per il vostro PG. Fortunatamente il vostro personaggio è equipaggiato con un comodo braccio robotico che potrete sfruttare per estrarre un gran numero di risorse da pietre, alberi, depositi minerari e anche da vecchie strutture.

Avere tante risorse sarà fondamentale anche per l’housing, dato che in questo gioco avrete la possibilità di creare liberamente delle basi in cui vivere. Questi rifugi possono essere chiusi da una password per permettere solo a voi e ai vostri amici di accedervi, e al loro interno potrete piazzare numerose strutture utili. Ad esempio è possibile creare macchinari in grado di raffinare i materiali, torrette automatiche per difendervi dai nemici e tanti oggetti decorativi per rendere il vostro giaciglio più confortevole. Purtroppo però allo stato attuale la costruzione delle basi risulta molto macchinosa e oltretutto consumerà davvero tantissime risorse. Questo accade perché non solo avrete bisogno di tanti materiali per costruire le fondamenta e gli arredi della struttura, ma dovrete anche continuare ad accumulare fonti energetiche per alimentare il generatore che tiene in funzione tutti i vostri macchinari.

A caccia di robot – Anteprima Dysterra

Durante le vostre partite su Dysterra sarete costretti a combattere un gran numero di pericoli. Oltre agli altri giocatori infatti dovrete affrontare anche diversi animali pericolosi e, ovviamente, tantissimi robot. All’inizio della vostra partita avrete a che fare principalmente con automi dalla forma umanoide che vi attaccheranno a mani nude o con armi da fuoco molto semplici, ma esplorando le zone più remote della mappa potrete imbattervi in nemici molto più pericolosi. Ad esempio potrete essere costretti ad affrontare precisissimi cecchini, robot militari e addirittura delle vere e proprie macchine da guerra che fungono da boss.

Combattere contro questi nemici robotici può essere molto pericoloso, ma offre anche diversi vantaggi. Dal cadavere dei nemici potrete infatti ottenere facilmente un gran numero di risorse molto utili per la creazione e il potenziamento di armi da fuoco. Inoltre i combattimenti saranno anche molto divertenti, dato che uno dei maggiori punti di forza di Dysterra è il gunplay. Per essere un survival infatti il feeling delle armi risulta davvero molto buono e durante gli scontri più concitati vi sembrerà quasi di stare giocando ad un FPS vero e proprio. Inoltre per fortuna a differenza di molti altri titoli di questo tipo le munizioni sono molto abbondanti e di conseguenza non dovrete mai aver paura di sfruttarle.

Un mondo desolato – Anteprima Dysterra

La mappa del gioco è davvero molto grande per un survival e per fortuna è disseminata di diversi punti d’interesse. Infatti, oltre alle città e agli avamposti abbandonati dove raccogliere risorse, a volte potrete imbattervi anche in delle vere e proprie basi protette dai robot. Queste strutture pullulano di nemici, ma al loro interno si nascondono tantissimi tesori e materiali rari che saranno molto difficili da ottenere in altri modi.

Purtroppo però, escludendo questi specifici punti d’interesse, il resto della mappa risulta davvero molto spoglia. Tra un luogo e l’altro infatti ci saranno sempre chilometri e chilometri di paesaggi brulli davvero noiosi da attraversare. Inoltre molto spesso alcuni punti d’interesse secondari come piccole città e accampamenti saranno quasi identici tra loro, rendendo l’esplorazione un momento davvero poco divertente.

Incertezza tecnica – Anteprima Dysterra

Per quanto riguarda il comparto tecnico Dysterra presenta diverse problematiche. I requisiti di sistema richiesti per giocare questo titolo al meglio sono davvero molto alti considerando poi la resa grafica massima del titolo e, come se non bastasse, presenta anche diversi problemi di performance. Durante la nostra prova abbiamo infatti riscontrato numerosi cali di frame nonostante giocassimo su dei PC sufficientemente potenti. Inoltre Dysterra non riesce a spiccare anche per quanto riguarda il lato artistico. Il mondo distopico in cui giocherete è abbastanza banale e questo ovviamente si rispecchia anche nei design di nemici, oggetti e strutture.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto di tirare le somme su Dysterra. Questo survival sci-fi è basato su tutti gli elementi tipici del genere, ma purtroppo non arricchisce la formula con nulla di veramente originale. Questo però non vuol dire che il titolo sia da buttare. Alla fine Dysterra è un buon survival in prima persona che, soprattutto se giocato online con gli amici, sarà in grado di intrattenervi grazie soprattutto al suo ottimo gunplay. Inoltre il titolo al momento è ancora lontano dall’essere completato, quindi gli sviluppatori hanno ancora molto tempo per apportare migliorie e aggiungere nuove feature. Insomma, se siete degli amanti di questo tipo di survival, potrebbe valere la pena di tenere d’occhio lo sviluppo di Dysterra.

Al momento non è ancora stata annunciata una potenziale data d’uscita per Dysterra. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.