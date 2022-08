Annunciati i nuovi NVIDIA Jetson AGX Orin da 32 GB

Nelle ultime ore è stata annunciata la disponibilità dei nuovi moduli di produzione NVIDIA Jetson AGX Orin da 32 GB

Portare sul mercato nuove applicazioni e prodotti di intelligenza artificiale e robotica, o supportare quelli esistenti, può essere difficile per sviluppatori e aziende. Il modulo di produzione NVIDIA Jetson AGX Orin da 32 GB, ora disponibile, è qui per correre in nostro aiuto. Quasi tre dozzine di fornitori di tecnologia nella rete di partner NVIDIA (clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda) in tutto il mondo stanno offrendo prodotti disponibili in commercio basati sul nuovo modulo. Questo, infatti, offre prestazioni fino a 6 volte superiori rispetto alla generazione precedente.

Dettagli sui nuovi moduli di produzione NVIDIA Jetson AGX Orin da 32 GB

Con un’ampia gamma di offerte dei partner Jetson, gli sviluppatori possono creare e distribuire sistemi dotati di Orin. Questi sono ricchi di funzionalità, dotati di telecamere, sensori, software e connettività adatti per edge AI, robotica, AIoT e applicazioni embedded. I sistemi pronti per la produzione con opzioni per periferiche consentono ai clienti di affrontare le sfide nei settori di produzione, vendita al dettaglio e costruzioni. Ed ancora agricoltura, logistica, assistenza sanitaria, città intelligenti, consegne dell’ultimo miglio e altro ancora.

Creare prodotti basati sull’intelligenza artificiale più capaci e più velocemente

Tradizionalmente, sviluppatori e ingegneri sono stati limitati nella loro capacità di gestire più flussi di dati simultanei per ambienti applicativi complessi. Hanno dovuto affrontare severi requisiti di latenza, vincoli di efficienza energetica e problemi con la connettività wireless a larghezza di banda elevata. E devono essere in grado di gestire facilmente gli aggiornamenti software over-the-air. Sono stati anche costretti a includere più chip nei loro progetti per sfruttare le risorse di calcolo necessarie per elaborare quantità di dati elevata. NVIDIA Jetson AGX Orin supera tutte queste sfide.

Caratteristiche

Il kit per sviluppatori Jetson AGX Orin, in grado di eseguire fino a 275 trilioni di operazioni al secondo, supporta una miriade di applicazioni IA simultanee. Con una GPU con architettura NVIDIA Ampere, deep learning e acceleratori di visione di nuova generazione, I/O ad alta velocità e larghezza di banda di memoria veloce. Con Jetson AGX Orin, i clienti possono sviluppare soluzioni utilizzando i modelli di intelligenza artificiale più grandi e complessi. Questo risolve problemi come la comprensione del linguaggio naturale, la percezione 3D e la fusione multisensore. I quattro moduli di produzione basati su Jetson Orin, annunciati al GTC, offrono ai clienti una gamma completa di prestazioni AI di classe server. Il modulo Jetson AGX Orin da 32 GB è ora disponibile per l’acquisto, mentre la versione da 64 GB sarà disponibile a Novembre. Due moduli di produzione Orin NX arriveranno entro la fine dell’anno.

Software NVIDIA Jetson

I sistemi di produzione sono supportati dallo stack software NVIDIA Jetson. Questo ha consentito a migliaia di aziende e milioni di sviluppatori di creare e distribuire soluzioni di intelligenza artificiale completamente basate su Jetson. Oltre a JetPack SDK, che include lo stack NVIDIA CUDA-X, Jetson Orin supporta più piattaforme e framework NVIDIA. Come Isaac per la robotica, DeepStream per la visione artificiale, Riva per la comprensione del linguaggio naturale. Ed ancora TAO Toolkit per accelerare lo sviluppo di modelli con modelli pre-addestrati e Metropolis. Infine, un framework applicativo, un set di strumenti per sviluppatori e un ecosistema di partner che unisce dati visivi e intelligenza artificiale. Ciò, per migliorare l’efficienza operativa e la sicurezza in tutti i settori. I clienti stanno introducendo sul mercato le loro applicazioni di robotica e intelligenza artificiale di ultima generazione. Tutto questo in maniera molto più rapida, emulando qualsiasi modulo di produzione basato su Jetson Orin e sul kit di sviluppo Jetson AGX Orin.

Espansione della comunità di sviluppatori e dell’ecosistema dei partner Jetson

Più di 1 milione di sviluppatori e oltre 6.000 aziende stanno costruendo prodotti commerciali sulla piattaforma di elaborazione robotica e di intelligenza artificiale NVIDIA Jetson. Ciò per creare e distribuire macchine autonome e applicazioni di intelligenza artificiale perimetrale. Con oltre 150 membri, il crescente ecosistema di partner Jetson offre una vasta gamma di supporto, anche da società specializzate in software di intelligenza artificiale. Oltre ovviamente a quelle che offrono servizi di progettazione di hardware e applicazioni, fotocamere, sensori e periferiche, strumenti di sviluppo e sistemi di sviluppo. Circa 32 partner offrono prodotti disponibili in commercio, alimentati dal nuovo modulo Jetson AGX Orin, che sono ricchi di opzioni per supportare applicazioni all’avanguardia e accelerare il time-to-market.

Disponibilità delle componenti e del nuovo modulo NVIDIA

Gli sviluppatori che cercano schede carrier e sistemi hardware completi troveranno una gamma di opzioni da AAEON, Auvidea, Connect Tech, MiiVii, Plink-AI, Realtimes e TZTEK per soddisfare le loro esigenze.

troveranno una gamma di opzioni da AAEON, Auvidea, Connect Tech, MiiVii, Plink-AI, Realtimes e TZTEK per soddisfare le loro esigenze. Sono disponibili oltre 350 opzioni di telecamere e sensori di Allied Vision, Appropho, Basler AG, e-Con Systems, Framos, Leopard Imaging, LIPS, Robosense, Shenzhen Sensing, Stereolabs, Thundersoft, Unicorecomm e Velodyne. Questi possono supportare condizioni di illuminazione interna/esterna difficili, nonché funzionalità come i lidar per la mappatura, la localizzazione e la navigazione nella robotica e nelle macchine autonome.

di telecamere e sensori di Allied Vision, Appropho, Basler AG, e-Con Systems, Framos, Leopard Imaging, LIPS, Robosense, Shenzhen Sensing, Stereolabs, Thundersoft, Unicorecomm e Velodyne. Questi possono supportare condizioni di illuminazione interna/esterna difficili, nonché funzionalità come i lidar per la mappatura, la localizzazione e la navigazione nella robotica e nelle macchine autonome. Per un supporto software completo come gestione dei dispositivi, sistemi operativi (Yocto e Realtime OS), software AI e toolkit, gli sviluppatori possono rivolgersi a Allxon, Cogniteam, Concurrent Realtime, Deci AI, DriveU, Novauto, RidgeRun e Sequitur Labs.

come gestione dei dispositivi, sistemi operativi (Yocto e Realtime OS), software AI e toolkit, gli sviluppatori possono rivolgersi a Allxon, Cogniteam, Concurrent Realtime, Deci AI, DriveU, Novauto, RidgeRun e Sequitur Labs. E per le opzioni di connettività, tra cui WiFi 6/6E, LTE e 5G, gli sviluppatori possono controllare le offerte di prodotti di Telit, Quectel, Infineon e Silex.

Il nuovo modulo di produzione NVIDIA Jetson AGX Orin da 32 GB è disponibile presso i partner di distribuzione e vendita al dettaglio di tutto il mondo.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi moduli di produzione NVIDIA Jetson AGX Orin da 32 GB? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).