Nintendo Switch: superati i 111 milioni di unità vendute

L’ibrida che scatenò scetticismo ha raggiunto la quota dei 111 milioni: Nintendo Switch supera una quota da record con le unità vendute

Vorremmo vedere l’espressione di Brenna Hillier, ora che quello stesso Nintendo Switch che la giornalista derise e schernì in un editoriale su VG24/7 mel 2016 ha toccato la quota di 111 milioni di unità vendute. A dire il vero il numero corretto corrisponde a 111,08 se vogliamo essere precisi, ma sono dettagli. Questo risultato sbalorditivo è emerso dal rapporto finanziario della Grande N per il primo periodo dell’anno fiscale 2023. Per i meno avvezzi a questa bizzarra unità di misura, alludiamo al trimestre tra aprile e maggio 2022. La carenza di componenti dovuta alla pandemia ha comunque frenato la compagnia, ma i numeri sono ancora più notevoli proprio per questo.

Dare i numeri, ma con stile: 111 milioni di volte Nintendo Switch

Nonostante un indubbio calo di anno in anno, dunque, con i suoi 111 milioni di Nintendo Switch volati via dagli scaffali è evidente che il colosso di Kyoto sia in forma smagliante. La richiesta per la console, a discapito di un calo trimestrale del 22%, resta dunque “stabile”. L’azienda si aspetta numeri ancora più incoraggianti tra estate e autunno. In quanto alla precedente primavera, parliamo di 3,43 milioncini (1,32 per la versione standard, 1,52 per quella OLED e 0,59 per la variante Lite). Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football, Kirby e La Terra Perduta e Mario Kart 8 Deluxe sono i principali fautori delle vendite.

Our 3-month Financial Highlights for the Fiscal Year Ending March 2023 can now be found on our IR information website.https://t.co/WvyUAesrnC — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) August 3, 2022

La console ora si trova sul podio delle console più vendute, e ha messo gli occhi sull’argento. Dopo altri sette milioni, infatti, la piattaforma avrà ufficialmente spodestato il Game Boy in veste di seconda console più venduta dal titano nipponico. Una volta raggiunta quella posizione (118,69), resterà solo il trono di Nintendo DS (154,02) e la console ibrida avrà finalmente completato il percorso di redenzione della Grande N dopo il flop di Wii U (ultimo posto, con 13,56 milioni). Vedremo quanto influiranno Splatoon 3 ed altre esclusive come lo strepitoso LIVE A LIVE.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.