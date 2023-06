Huawei Summer Black Friday: arrivano le nuove promozioni

Con l’estate ormai alle porte, arrivano puntuali le offerte speciali proposte da Huawei in occasione della HUAWEI SUMMER BLACK FRIDAY su tutta una serie di prodotti scelti disponibili su Huawei Store

A partire da oggi e fino al 30 giugno tantissimi prodotti sono scontati e offerti in bundle speciali proprio in vista della stagione estiva. Per l’occasione, anche offerte lampo ogni 72 ore su una vasta selezione di prodotti.

Promozioni Huawei: offerte lampo

In occasione della campagna Summer Black Friday, ogni 72 ore saranno proposte offerte ad hoc e sconti fino al 60% su una selezione di prodotti. Anche le novità sono comprese! Di seguito il primo round di offerte lampo disponibili solo fino al 15 giugno:

HUAWEI FreeBuds 5i , gli auricolari comodi e alla moda in grado di supportare fino a 28 ore di riproduzione, sono in offerta speciale al prezzo di 79,99 euro. Inoltre, con l’acquisto del prodotto sarà possibile ottenere con soli 0.99 euro anche la pratica custodia Huawei ID Case.

, gli auricolari comodi e alla moda in grado di supportare fino a 28 ore di riproduzione, sono in offerta speciale al prezzo di 79,99 euro. Inoltre, con l’acquisto del prodotto sarà possibile ottenere con soli 0.99 euro anche la pratica custodia Huawei ID Case. HUAWEI Mate 50 Pro , il flagship fotografico perfetto per immortalare tutti i momenti della vostra estate, è in offerta al prezzo scontato di 899,90 euro da 1199,90 euro.

, il flagship fotografico perfetto per immortalare tutti i momenti della vostra estate, è in offerta al prezzo scontato di 899,90 euro da 1199,90 euro. HUAWEI WATCH GT 3 Pro, lo smartwatch premium in titanio per monitorare i propri risultati sportivi e tenere traccia del proprio benessere, è in offerta al prezzo di 329,99 dal prezzo originale di 499,90 euro. Inoltre, è possibile ottenere anche HUAWEI EasyFit Strap 22mm aggiungendo solo 0,99 euro.

Promozioni Huawei: best sellers



Huawei ha pensato a tutti ed estende le sue offerte estive anche ai suoi prodotti best seller. Di seguito alcune proposte:

HUAWEI MateBook D15 è disponibile su Huawei Store fino al 20 giugno al prezzo speciale di 599,90 euro con la possibilità di ottenere anche lo zaino abbinato a soli 1,99 euro.

è disponibile su Huawei Store fino al 20 giugno al prezzo speciale di 599,90 euro con la possibilità di ottenere anche lo zaino abbinato a soli 1,99 euro. HUAWEI MatePad 11 è disponibile su Huawei Store fino 30 giugno al prezzo scontato di 349,90 euro con la possibilità di ottenere anche HUAWEI Smart Magnetic Keyboard al prezzo aggiuntivo di 19,90 euro.

è disponibile su Huawei Store fino 30 giugno al prezzo scontato di 349,90 euro con la possibilità di ottenere anche HUAWEI Smart Magnetic Keyboard al prezzo aggiuntivo di 19,90 euro. HUAWEI MatePad Paper è disponibile su Huawei Store fino al 30 giugno al prezzo scontato di 449,90 euro con la possibilità di ottenere anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE al prezzo aggiuntivo di soli 19,90 euro.

Promozioni Huawei: nuovi prodotti

Che si tratti di uno smartphone, di un dispositivo wearable o di un PC, Huawei ha il prodotto perfetto per voi. Cogliete l’occasione per regalarvi uno dei nuovi prodotti e usufruire di 100 euro di sconto a fronte di una spesa di 1.000 euro su Huawei Store. Di seguito le novità incluse nella speciale offerta:

HUAWEI P60 Pro , l’ultimo smartphone flagship con fotocamere XMAGE Ultra Lighting ideale per fotografie notturne, è disponibile all’acquisto al prezzo di 1099,90 euro grazie allo speciale sconto di 100 euro. Inoltre, fino al 30 giugno sarà possibile ottenere anche HUAWEI FreeBuds Pro 2 aggiungendo solo 1,99 euro oppure HUAWEI WATCH Fit 2 con cinturino in silicone aggiungendo solo 49,90 euro.

, l’ultimo smartphone flagship con fotocamere XMAGE Ultra Lighting ideale per fotografie notturne, è disponibile all’acquisto al prezzo di 1099,90 euro grazie allo speciale sconto di 100 euro. Inoltre, fino al 30 giugno sarà possibile ottenere anche HUAWEI FreeBuds Pro 2 aggiungendo solo 1,99 euro oppure HUAWEI WATCH Fit 2 con cinturino in silicone aggiungendo solo 49,90 euro. HUAWEI MateBook 16s è tra le novità lato PC di Huawei, perfetto per chi cerca una perfetta combinazione tra design e performance in un dispositivo elegante e leggero. Disponibile all’acquisto al prezzo 1699,90 euro utilizzando lo sconto speciale di 100 euro.

Huawei non dimentica gli smartwatch. Su una selezione di dispositivi wearable è, infatti, disponibile uno sconto di 50 euro sull’acquisto. Tra le proposte è incluso HUAWEI WATCH Ultimate, lo smartwatch interamente realizzato con materiali e design premium, dalle funzionalità avanzate e dall’inesauribile batteria. Disponibile su Huawei Store al prezzo di 699,90 euro con il coupon ASBFW50. Approfitterete delle offerte di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.