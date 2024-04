Opel Grandland: la nuova generazione è arrivata

Con immenso piacere e con diverse pacche sulla spalla, l’azienda automobilistica tedesca è onorata di presentare al mondo la sua nuova generazione di auto Opel Grandland, che arriva sul mercato sia in formato elettrico che in formato ibrido

Il mondo dei motori si sta evolvendo sempre di più grazie alle nuove generazioni che stanno abbracciando totalmente il motore elettrico. Al team di tutte le altre aziende che hanno deciso di fare un passo avanti nel futuro si aggiunge anche Opel. L’azienda tedesca aveva già deciso di entrare in questo nuovo mondo presentando a tutti noi il nuovo SUV elettrico Opel Frontera, ma ora sembra che l’azienda voglia fare le cose ancora più in grande. Infatti ora ha scelto di lanciare sul mercato una nuova generazione di Opel Grandland. Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha definito il nuovo Grandland un passo avanti nella loro offensiva elettrica.

La nuova generazione di Opel Grandland è un passo avanti

La nuova Opel Grandland è infatti completamente elettrica, merito anche della piattaforma nativa STLA Medium BEV di Stellantis, che ospita un nuovo pacco batterie fino a 98 kWh. Questo permette all’auto di percorrere 700 chilometri con una sola ricarica e la batteria dovrebbe raggiungere l’80% in soli 26 minuti di ricarica. In alternativa l’auto c’è anche in versione plug-in Hybrid con autonomia in EV fino a 85 km e in versione Hybrid con tecnologia a 48 volt. Troviamo il 3D Vizor con il logo Blitz illuminato al centro e la scritta OPEL illuminata, con un sistema d’illuminazione Intelli-Lux Pixel Matrix HD ad alta definizione. Per concludere degli ottimi cerchi in lega fino a 20″, il tetto flottante bicolore e il rivestimento a contrasto. Le dimensioni aumentano, con una lunghezza di 4.650 mm, 1.905 mm di larghezza e 1.660 mm di altezza.

Interni digitali, innovativi e comodi

All’interno troviamo un display centrale da 16″ leggermente orientato verso il posto di guida, mentre dietro il volante troviamo un quadro strumenti ampio e digitale, disponibile anche insieme all’Head-Up display Intelli-HUD. Abbiamo poi delle bocchette di aerazione laterali integrate nella portiera. Parlando dei sedili: offrono le funzioni di ventilazione e massaggio per il conducente, mentre i passeggeri posteriori avranno 20 mm di spazio in più per le gambe. Di serie, infine, la funzione brevettata Intelli-Seat nei sedili anteriori per un comfort ancora maggiore. Infine abbiamo oltre 35 litri di vani portaoggetti interni, incluso il Pixel Box semitrasparente, mentre per quanto riguarda il bagagliaio il volume di carico può raggiungere i 1.641 litri.



Che ne pensate di questa nuova generazione? Vi intriga?