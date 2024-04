Bologna-Udinese: dove vedere la partita?

Gli impegni domenicali si rivelano sempre vivaci. Scopriamo allora dove vedere Bologna-Udinese

I diritti televisivi sono divenuti un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può vedere con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò appare un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma anche un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare numerose informazioni sulle gare di riferimento. Per questo l’articolo ha uno scopo preciso, spiegare dove vedere Bologna-Udinese e analizzare le probabili formazioni.

La giornata 34 mostrerà una squadra che vive un sogno ad occhi aperti e una compagine sul filo del rasoio.

Dove vedere Bologna-Udinese: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al quarto posto in classifica con 62 punti, il Bologna sta vivendo un autentico sogno che diviene, giornata dopo giornata, una concreta realtà. Un rendimento ottimale, come dimostrato dal recente score: tre vittorie e due pareggi. In terzultima posizione con 28 punti c’è invece l’Udinese, compagine in totale crisi, trianato da Fabio Cannavaro, appena chiamato come nuovo tecnico. Scopriamo allora dove poter vedere Bologna-Udinese, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, ha ottenuto uno spazio di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende ai match della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile presenta due opzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi in simultanea. Saranno necessarie poche operazioni, cliccando sul link diretto che richiama il sito.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta dei servizi si rivela diversa. Per quanto riguarda la Serie A, i cofnronti garantiti per ogni giornata sono tre, a differenza del campionato femminile che vanta al suo interno l’intero palinsesto. A questi servizi si aggiungono le sfide dei club esteri e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come NBA, Golf, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, basteranno pochi passaggi, per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messo in archivio il discorso piattaforme, si passa alla risposta tanto attesa: Bologna-Udinese sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 28 Aprile alle ore 15:00, terreno di gioco lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Ricordiamo di utilizzare una VPN mentre si naviga su internet.

Bologna-Udinese, probabili formazioni

Gli emiliani cavalcano l’onda dell’entusiasmo, i friulani stanno provando a non crollare.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Aebischer, Freuler; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Payero, Walace, Kamara; Pereyra, Samardzic; Lucca.

Punti fondamentali, chi li otterrà? Condividete con noi il vostro pensiero. Per non perdervi nessun aggiornamento sulle news del mondo social e web, seguite tuttotek.it.