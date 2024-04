EA Sports F1 24: nuove informazioni sulla modalità carriera

Electronic Arts ha svelato tante nuove informazioni in merito alla modalità carriera di EA Sports F1 24, il suo nuovo gioco di formula uno

Durante la sua ultima presentazione Electronic Arts ci aveva parlato in maniera approfondita della fisica di EA Sports F1 24, ma non solo. La compagnia infatti si è soffermata molto anche sulla nuova e ampliata career mode. Se volete saperne di più, in questo articolo potrete trovare tutte le novità relative alla modalità carriera di EA Sports F1 24.

La vostra esperienza | EA Sports F1 24: modalità carriera

La nuova modalità carriera di F1 24 punta a dare al giocatore la maggiore libertà possibile, a partire dalla creazione del pilota. Come nei capitoli precedenti infatti i giocatori avranno la possibilità di creare un proprio avatar, ma ora avranno anche la possibilità di impersonare una delle icone del gioco, uno dei guidatori appartenenti all’attuale roster di formula uno e addirittura un pilota di formula due. In questo nuovo titolo infatti avrete anche la possibilità di partire dalla formula due e di farvi strada lottando fino al podio. Se sceglierete di iniziare in formula due avrete la possibilità di collaborare con le driver academies per passare poi alla formula uno e le vostre performance andranno ad influire direttamente sulla vostra abilità di negoziare il contratto di formula uno.

A prescindere dal fatto che iniziate in formula uno o due, il vostro pilota avrà tutta una serie di statistiche che avranno un certo impatto sul gioco, prima tra tutte la recognition. La recognition indica la qualità del vostro pilota in base alle sue performance in pista, ai contratti completati e in generale a come si comporta. Avere una recognition alta è molto importante, dato che farà si che il vostro team vi riconosca come lead driver, consentendovi così di gestire in prima persona tutti gli aspetti dell’R&D e sbloccare diverse meccaniche.

La recognition sarà influenzata anche dai secret meetings, un nuovo elemento introdotto in questo titolo. Durante questi incontri segreti il vostro pilota si incontrerà con i membri del proprio team oppure con altri team e se sarete scoperti la vostra reputazione verrà intaccata. Restare fedeli al vostro team attuale farà aumentare la vostra reputazione, ma ovviamente a un certo punto sarà anche necessario fare qualche secret meeting per negoziare con gli altri team.

Nuove sfide | EA Sports F1 24: modalità carriera

Un altro aspetto fondamentale presente in EA Sports F1 24 è il raggiungimento degli obiettivi. Electronic Arts infatti vuole che i giocatori si sentano sempre stimolati nel corso di una carriera e per farlo ha introdotto diversi elementi. Ad esempio il gioco prevede un nuovo contract system che vi permetterà di iniziare la negoziazione all’inizio della stagione e di impostare diversi obiettivi per voi ed il vostro team. Completare questi obiettivi nel corso della carriera sarà fondamentale ma, se doveste avere delle difficoltà, potrete sempre tornare alla negoziazione e cambiarli.

Oltre agli obiettivi presenti nel contratto, i giocatori dovranno stare attenti anche agli accolades. Gli accolades sono degli obiettivi chiave che il vostro personaggio deve raggiungere nel corso della sua carriera e cambieranno in base al pilota utilizzato. Ad esempio se utilizzate un avatar personalizzato che parte dal nulla i vostri accolades saranno cose semplici, come completare per la prima volta una gara. Se però invece giocate nei panni di piloti affermati come ad esempio Lewis Hamilton, allora dovrete raggiungere obiettivi più complessi.

Raggiungere questi obiettivi sarà davvero molto importante dato che andranno ad influenzare le rivalità. Le rivalità sono un aspetto davvero molto importante del gioco, dato che andranno a simulare le reali relazioni tra piloti che si generano durante le competizioni. Qui sotto potrete trovare le caratteristiche delle tre tipologie di rivalità presenti nel gioco:

Regular Queste rivalità sono molto brevi e possono nascere quando due piloti si trovano molto vicini in classifica per qualche corsa.

Heated Le rivalità di questo tipo sono più importanti e solitamente durano per una grossa parte della season. Rivalità di questo tipo possono essere legate a cose come far raggiungere al vostro intero team una data posizione oppure vincere la world championship.

Career defining Queste rivalità sono costruite nel tempo attraverso diverse season e vanno ad imitare le storiche rivalità tra i più grandi piloti della storia.



Maggiore varietà | EA Sports F1 24: modalità carriera

Con questo nuovo titolo Electronic Arts ha voluto cercare di offrire ai giocatori un’esperienza che resta varia nel tempo e per farlo ha introdotto elementi molto interessanti come gli on-track objectives. Questi sono dei particolari mini obiettivi che vi verranno comunicati dal vostro ingegnere nel corso di una gara e si basano sulle vostre attuali performance. Ad esempio se state seguendo una macchina da troppo tempo potrebbe comparirvi un’obiettivo che vi richiede di rallentare per un certo periodo di tempo in modo da far raffreddare il motore.

In più per rendere l’esperienza di gioco ancora più varia sono stati introdotti gli R&D scenarios. Questa nuova meccanica è sbloccabile solamente dopo avere completato la prima season della carriera e vi permetterà di applicare diversi modificatori alla vostra partita che potranno renderla più facile oppure più difficile.

Gareggiare in compagnia | EA Sports F1 24: modalità carriera

Oltre a quella base, in EA Sports F1 24 sono presenti anche delle altre modalità carriera alternative. Ad esempio il gioco permetterà ai giocatori di sfidarsi all’interno della nuovissima challenge career. Questa modalità permetterà ai giocatori di competere in maniera asincrona partendo da una base uguale per tutti. Le challenge saranno divise in quattro livelli di difficoltà diversi e inoltre la tipologia di sfida sarà decisa anche dai giocatori stessi tramite i social.

Se però non siete interessati al multiplayer asincrono e volete solo divertirvi con i vostri amici allora di sicuro amerete la nuova carriera per due giocatori. Questa modalità possiede tutte le funzionalità base della nuova carriera e permetterà ad entrambi i giocatori di sfidarsi per cercare di raggiungere per primi determinati traguardi oppure collaborare per portare il proprio team in vetta.

La carriera adatta a voi

Questo è tutto per quanto riguarda le novità di EA Sports F1 24 relative alla modalità carriera. A quanto pare il nuovo titolo di Electronic Arts ha intenzione di portare davvero tante novità e di sicuro da qui alla data di uscita ne sapremo di più anche su altri aspetti del gioco.

EA Sports F1 24 sarà disponibile dal 31 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.