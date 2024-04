Android 15 Beta 1.2: stabilità e prestazioni migliorate per i Pixel

Android 15 Beta 1.2 è disponibile per i dispositivi Pixel con miglioramenti alla stabilità, alle prestazioni e correzioni di bug

A pochi giorni dal rilascio della beta 1, che ha riportato i pagamenti contactless con Google Wallet tramite NFC, Google ha rilasciato la beta 1.2 di Android 15. Questa nuova versione si concentra sul miglioramento della stabilità e delle prestazioni del sistema, oltre a risolvere una serie di bug.

Android 15 Beta 1.2: maggior stabilità e minor consumo energetico

La beta 1.2 include diverse ottimizzazioni che mirano a ridurre i crash delle applicazioni e i blocchi del sistema. Inoltre, sono stati risolti alcuni problemi che causavano un consumo eccessivo della batteria in alcuni casi. Questi miglioramenti dovrebbero garantire un’esperienza utente più fluida e un’autonomia più lunga.

Risoluzione di Bug e Miglioramenti

Oltre a migliorare la stabilità e le prestazioni, la beta 1.2 risolve anche una serie di bug specifici. Tra questi, un problema che causava l’arresto anomalo dell’app Impostazioni di sistema durante la configurazione delle impronte digitali, un problema che in alcuni casi impediva il funzionamento del gesto indietro del sistema e un problema che poteva causare lo sfarfallio ripetuto dello schermo.

Disponibilità

La beta 1.2 (build AP31.240322.027) include ancora le patch di sicurezza di aprile ed è disponibile al download in modalità OTA per gli iscritti al programma Android Beta che possiedono un dispositivo Pixel compatibile. Questo include Pixel 6, 6a e 6 Pro, Pixel 7, 7 Pro e 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet e, per la prima volta, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, oltre all’emulatore Android.

Come Scaricare la Beta 1.2 di Android 15

Per scaricare la beta 1.2 di Android 15, è necessario essere iscritti al programma Android Beta e avere un dispositivo Pixel compatibile. Se soddisfi questi requisiti, puoi seguire questi passaggi:

Apri il sito Web del programma Android Beta Accedi con il tuo account Google. Seleziona il tuo dispositivo Pixel compatibile dall’elenco. Scorri verso il basso e tocca “Iscriviti al programma“. Segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di iscrizione.

Una volta iscritto, riceverai automaticamente un aggiornamento OTA per la beta 1.2 di Android 15. In caso contrario, puoi controllare manualmente gli aggiornamenti nelle impostazioni del tuo dispositivo.

Importante: l’installazione di una beta di Android sul tuo dispositivo Pixel personale potrebbe comportare dei rischi. Assicurati di eseguire un backup completo del tuo dispositivo prima di installare la beta e di essere consapevole dei potenziali problemi che potresti riscontrare.

Conclusioni

La beta 1.2 di Android 15 è un passo avanti importante per quanto riguarda la stabilità e le prestazioni del sistema. Con una serie di bug risolti e ottimizzazioni mirate, questa versione dovrebbe offrire un’esperienza utente più fluida e piacevole per i possessori di Pixel.

