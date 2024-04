Pirati dei Caraibi 6, un fan trailer fa sognare il web

Vista la conferma del mancato coinvolgimento di Margot Robbie in Pirati dei Caraibi 6, un fan trailer mostra l’attrice premio Oscar Emma Stone al fianco di Capitan Sparrow

Da mesi si parla ormai di un probabile Pirati dei Caraibi 6. Vista l’ultima conferma arrivata direttamente dal produttore del franchise Jerry Bruckheimer, i fan fremono dalla voglia di saperne di più. Ancora non è del tutto sfumata l’idea di un coinvolgimento dei Johnny Depp come lo storico Jack Sparrow, ma sognare non costa nulla. Motivo per cui un famoso canale Youtube, conosciuto proprio la realizzazione di fan trailer, ha provato a crearne uno per Pirati dei Caraibi 6, ideando anche una nuova minaccia per i protagonisti. Quindi accanto agli storici e ormai conosciuti, Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley, il proprietario del canale ha pensato bene di affiancare anche l’attrice due volte premio Oscar Emma Stone. Data la situazione di notorietà attuale dell’attrice, è piuttosto difficile che possa unirsi ad un franchise come quello di Pirati dei Caraibi. Tuttavia, le scene montate nel fan trailer tratte dal film La Favorita di Yorgos Lanthimos fanno comunque la loro figura.

Pirati dei Caraibi 6, il ritorno di Depp rimarrà solo nel fan trailer

La conferma del sesto capitolo del franchise era stato fatto dalla Disney solo lo scorso autunno, dopo molti rumors. All’inizio c’era l’idea di due progetti paralleli: cioè un sesto capitolo della saga principale che sarebbe stato affiancato anche dalla creazione di uno spin-off con protagonista Margot Robbie nei panni di una nuova piratessa. Ma nella sua ultima intervista Bruckheimer ha dato la conferma solo al primo dei due progetti. Inoltre, ha specificato che si tratterà di un reboot della saga composto da personaggi completamente nuovi. E questa precisazione sembra mettere la parola fine a tutto il chiacchiericcio che vorrebbe il ritorno di Depp nel ruolo di Jack Sparrow.

E a voi piacerebbe che questo fan trailer dei Pirati dei Caraibi 6 fosse reale? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

