Napoli-Roma: dove vedere la partita?

Pronti per uno scontro avvincente e acceso, quello tra Calzona e De Rossi. Ma dove vedere Napoli-Roma? Scopriamolo insieme

I diritti tv sono ormai un punto fermo per il nuovo mondo del calcio. Un segno evidente di questo cambiamento lo si può evidenziare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò sembra così un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma rappresenta anche un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a ricercare molte informazioni sui match di riferimento. Ecco allora che l’articolo assume un intento preciso: spiegare dove vedere Napoli-Roma e chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

La giornata 34 mostrerà dunque un big match, una delle classiche partite di “cartello”, per due club che hanno obiettivi simili.

Dove vedere Napoli-Roma: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

All’ottavo posto in classifica con 49 punti, il Napoli registra uno score molto altalenante, caratterizzato da una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La zona Europa dista attualmente almeno 6 lunghezze. In quinta posizione con 58 punti, la Roma viaggia a grandi ritmi tra Europa League e campionato, pronta a chiudere in maniera positiva la stagione. Scopriamo allora dove poter vedere Napoli-Roma, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è ritagliata il giusto spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile presenta due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Basteranno poche semplici operazioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte presenta un quadro differente. Per ciò che concerne la Serie A, i confronti garantiti per ogni giornata sono tre, a differenza del campionato femminile che conta al suo interno l’intero calendario. A questo programma si vanno ad aggiungere le sfide delle compagini estere e gli appuntamenti europei, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali NBA, Golf, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, occorrerà così giusto qualche passaggio per poi cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, si passa allo snodo principale: Napoli-Roma sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Domenica 28 Aprile, alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ricordiamo di munirsi di una VPN mentre si naviga su internet.

Napoli-Roma, probabili formazioni

I partenopei per agguantare la Conference, i giallorossi per strappare il quarto posto al Bologna.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Huijsen, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

Una delle due riuscirà a prendere il sopravvento? Diteci cosa ne pensate. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi news sul mondo social e web.