Inter-Torino: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio si apre con il consueto lunch match. Due squadre che non hanno più nulla da chiedere: dove vedere Inter-Torino?

I diritti tv sono diventati un punto di riferimento per il mondo del calcio. Un segno evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se questo può sembrare un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, lo stesso non lo si può pensare per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a ricercare molte informazioni sulle partite in questione. Ecco allora che assume valore l’articolo, andando a spiegare dove vedere Inter-Torino e chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 34 presenterà un lunch match fra due squadre che ormai non possono chiedere più niente alla stagione.

Dove vedere Inter-Torino: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Prima in classifica con 86 punti, la squadra di Simone Inzaghi ha vinto matematicamente lo scudetto e per questo l’Inter non ha più nulla da chiedere alla stagione. Al decimo posto con 46 punti, il Torino è ormai salvo, ma con un po’ di impegno in più si sarebbe potuto giocare qualche carta per qualificarsi in Europa. Scopriamo dove poter vedere Inter-Torino, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è ritagliata il giusto spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Basterà perdersi in qualche passaggio, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte è del tutto differente. Per ciòc he concerne la Serie A, le gare garantite per ogni giornata sono tre, a differenza del campionato femminile che conta al suo interno l’intero calendario. A questi servizi si aggiungono le partite delle compagini estere e gli impegni di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali NBA, Golf, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, occorreranno poche azioni, per poi cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la discussione sulle piattaforme, si passa alla risposta tanto attesa: Inter-Torino sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 28 Aprile alle ore 12:30, teatro di gioco lo Stadio San Siro di Milano. Si ricorda di avere una VPN durante la navigazione su internet.

Inter-Torino, probabili formazioni

I nerazzurri per festeggiare ulteriormente, i granata ormai tranquilli della loro posizione in classifica.

Di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Chi delle due aumenterà il proprio morale? Dateci la vostra opinione. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sul mondo social e web.