OnePlus 13: nuovo look e processore top per il futuro flagship

L’attesa per il nuovo top di gamma di OnePlus cresce: secondo i rumor, il OnePlus 13 dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2024 (o forse addirittura all’inizio del 2025) e vantare un processore all’avanguardia, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, che dovrebbe essere presentato da Qualcomm ad ottobre.

OnePlus 13: design rivoluzionario e display immersivo

Il noto leaker Digital Chat Station ha recentemente svelato alcune delle presunte caratteristiche del prossimo top di gamma, anticipando un “nuovo look” rispetto al suo predecessore. Il design dovrebbe essere quindi completamente rivoluzionato, per un dispositivo ancora più accattivante ed elegante.

Il display dovrebbe essere un OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione 2K, curvo e con un refresh rate elevato per un’esperienza visiva fluida e immersiva. Non è ancora certo se il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sarà integrato sotto lo schermo, ma OnePlus pare stia testando un nuovo sensore a ultrasuoni per questa implementazione.

Fotocamere potenti e zoom

Il OnePlus 13 dovrebbe poi ereditare dal suo predecessore il sistema di fotocamere con multifocale, includendo anche un teleobiettivo periscopico per garantire agli utenti uno zoom potente e dettagliate foto da lontano.

OnePlus 13: prestazioni e funzionalità AI

L’adozione del processore Snapdragon 8 Gen 4 garantirà allo smartphone prestazioni eccellenti, superando ogni limite in termini di velocità e fluidità. Inoltre, non è escluso che il dispositivo integri nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ormai sempre più diffuse, aprendo a nuove possibilità di utilizzo.

Nonostante la data di lancio sia ancora lontana, l'attesa per il OnePlus 13 è già alta.