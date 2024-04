Red Bull shock: Adrian Newey lascia il team!

Scoppia la bomba in F1, il progettista britannico Adrian Newey è pronto a dire addio alla Red Bull dopo 19 anni. Lo scandalo “Horner-gate” lo hanno convinto a cambiare aria

Adrian Newey ad un passo dall’addio alla Red Bull. Questa la notizia shock che sta travolgendo il mondo della F1. Il progettista britannico, pioniere dei successi ottenuti dalla Red Bull dal lontano 2006, sarebbe prossimo ormai a lasciare il team che lo ha reso il più grande progettista di sempre in F1. Pesano e non poco le vicende che hanno visto il team al centro dello scandalo “Horner-gate” che avrebbero turbato il 65enne. Uscendo dall’ingresso principale di Milton Keynes, Newey si trova ora davanti ad un bivio.

Da un lato, c’è l’opzione di unirsi ad Aston Martin, che gli consentirebbe di rimanere nel Regno Unito e contribuire al rilancio della squadra di Silverstone voluto da Lawrence Stroll. L’offerta finanziaria potrebbe essere allettante, ma per Newey potrebbe essere più importante l’opportunità di lavorare con la Honda, con cui ha collaborato durante il suo tempo con la Red Bull, e con Fernando Alonso, un pilota che stima molto.

Dall’altro lato, c’è la tentazione di unirsi alla Ferrari. Non è la prima volta che si parla di un possibile interesse della Scuderia nei confronti di Newey, e questa volta potrebbe essere l’ultima opportunità per lui di chiudere la sua carriera in “rosso”. Anche se l’opzione finanziaria potrebbe non essere altrettanto vantaggiosa, lavorare con Lewis Hamilton e affrontare la sfida di riportare la Ferrari al successo mondiale potrebbe essere estremamente stimolante per un progettista del calibro di Newey.

Adrian Newey lascia Red Bull: dove andrà?

Nel paddock, da tempo si innalzano le voci che vorrebbero l’ingegnere britannico lavorare in Ferrari, con cui non si è mai andati oltre ad un semplice colloquio. Le similitudini con Lewis Hamilton in questo caso, sono molto forti. Come il pilota sette volte campione del mondo, anche per Newey potrebbe trattarsi dell’ultima chiamata. Inoltre, chiudere la carriera con il Cavallino, in un momento in cui la scuderia sta gettando le basi per conquistare quel titolo mondiale che manca da 16 anni rappresenterebbe la ciliegina sulla torta.

Dal punto di vista finanziario però l’offerta del team di Lawrence Stroll (100 milioni per 4 anni), è molto più allettante di quella che offrirebbe Ferrari. Ma arrivato a sessantacinque anni per Newey potrebbe non essere una questione di soldi. Lavorare con la Rossa e con Lewis Hamilton sono da sempre, come egli stesso ha affermato qualche tempo fa, un suo sogno nel cassetto.

Indipendentemente dalla sua scelta, è chiaro che Newey è un uomo con una vasta esperienza e consapevole del peso delle sue decisioni. La sua partenza dalla Red Bull segna la fine di un’era, ma apre anche la porta a nuove opportunità e sfide entusiasmanti per il futuro.

