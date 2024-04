F1, nel GP di Spagna verrà introdotta una nuova telecamera

Amargine della riunione tenutasi questa settimana dalla F1 Commission è stato approvato l’utilizzo di una nuova telecamera posteriore che esordirà nel prossimo GP di Spagna

La decisione della F1 Commission di introdurre una nuova telecamera posteriore dal prossimo GP di Spagna, rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione tecnologica della Formula 1. Questa innovazione, che vedrà la telecamera inglobata nella crash structure al retrotreno delle vetture, promette di offrire agli appassionati un’esperienza di visualizzazione completamente nuova e coinvolgente durante le gare. A margine della riunione tenutasi in settimana dalla F1 Commission, si è inoltre discusso del nuovo sistema di ripartizione dei punteggi, rimandando il tutto al mese di luglio. L’idea di posizionare una telecamera nella parte posteriore delle monoposto non è del tutto nuova, poiché la Formula 1 ha già condotto alcuni esperimenti in passato, ad esempio montandola sulla Safety Car. Tuttavia, l’implementazione di questa nuova angolazione rappresenta un salto di qualità significativo, in quanto offrirà una visione libera e ribassata della parte posteriore delle vetture, consentendo di catturare in modo più dettagliato e coinvolgente gli avvenimenti in pista.

Durante i test svolti nella scorsa stagione, sono stati affrontati diversi problemi tecnici legati alla posizione e alla trasmissione dei dati della telecamera. Tuttavia, grazie agli sforzi congiunti dei team e della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), questi ostacoli sono stati superati, aprendo la strada all’adozione ufficiale della nuova tecnologia. L’approvazione dell’utilizzo della telecamera posteriore da parte della F1 Commission è un segnale della determinazione della Formula 1 nell’offrire ai suoi fan un’esperienza di visualizzazione sempre più coinvolgente e innovativa. Con il debutto ufficiale previsto per il prossimo GP di Spagna a Barcellona, gli spettatori avranno l’opportunità di godersi da vicino ogni dettaglio delle battaglie in pista, grazie a una nuova prospettiva che promette di rendere le gare ancora più emozionanti e avvincenti.

