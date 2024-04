BMW Serie 4 Gran Coupé: il restyling che fa la differenza

La BMW Serie 4 Gran Coupé ha subito un aggiornamento di metà ciclo che ha apportato diverse modifiche. Cresce l’attesa per il lancio sul mercato a luglio

Un aggiornamento di metà ciclo per la BMW Serie 4 Gran Coupé, che si presenta adesso con un design leggermente rinnovato e un abitacolo più tecnologico. L’auto è pronta a conquistare il mercato a partire da luglio 2024. L’estetica è stata rivisitata, ma resta fedele al DNA sportivo. Il frontale sfoggia una griglia a doppio rene ridisegnata e nuovi fari a LED. Al posteriore, invece, debuttano luci a matrice adattiva e luci laser opzionali ispirate alla M4 CSL. Due nuovi colori, “Cape York metallic” e “Fire Red metallic”, e nuovi cerchi da 19 o 20 pollici completano il restyling esterno. Nell’abitacolo domina il BMW Curved Display, un unico pannello che integra strumentazione e infotainment. Le nuove bocchette d’aria, oltre alla loro funzione estetica, permettono di controllare il climatizzatore anche con gesti.

BMW Serie 4 Gran Coupé: volante a 3 razze e gamma powertrain invariata

Parlando di volante, è sportivo a due razze con pulsanti multifunzione illuminati e ora è di serie. Invece, le palette del cambio sono disponibili senza sovrapprezzo. Tra i nuovi optional, un volante a 3 razze con indicazioni rosse a ore 12 e inediti materiali per rivestimenti e illuminazione ambientale. Sotto il cofano, la gamma powertrain rimane invariata, con motori benzina e diesel che spaziano dai 184 CV della 420i ai 374 CV della M440i xDrive. I motori a benzina a sei cilindri e la 420d beneficiano della tecnologia mild-hybrid a 48V. Tutti i modelli sono abbinati al cambio automatico a 8 rapporti e offrono la scelta tra trazione posteriore e integrale (a seconda del motore).

L’auto sarà disponibile sul mercato a partire da luglio 2024. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati, ma si ipotizza un leggero rialzo rispetto al modello attuale, che parte da 58.650 euro per la 420i e raggiunge gli 85.800 euro per la M440i xDrive. Con questo restyling, la BMW Serie 4 Gran Coupé consolida il suo ruolo di riferimento nel segmento delle coupé a quattro porte di lusso. Coniugando sapientemente design sportivo, tecnologia all’avanguardia e piacere di guida, l’attesa per il suo debutto sul mercato cresce ancora di più.

