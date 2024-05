Nuova Kia EV3 in arrivo dalla Corea del Sud

Direttamente dai lavoratori delle terre sudcoreane, è in arrivo nel nostro paese una nuova auto dalla Corea del Sud. Si chiama Kia EV3 e sarà presto presentata totalmente il 23 maggio

Arrivano di continuo delle belle sorprese dal mondo dei motori e delle auto, da ogni parte del mondo. Questa volta contiamo sulla Kia Motors, una delle più grandi aziende della Corea del Sud. Qualche giorno fa l’azienda ci aveva già deliziato con dei piccoli anticipi sul restyling della Kia EV6, quindi in questo momento si sta rimboccando le maniche per darci grandi sorprese e farci vivere grandi emozioni nei prossimi mesi. Questa volta è toccato alla nuova Kia EV3, che si è mostrata in alcune immagini teaser che ci stuzzicano e ci fanno entusiasmare per quello che andremo a vedere poi nella live su YouTube che avverrà il 23 maggio alle ore 12:00 per noi italiani. Diamo insieme uno sguardo a queste piccole anticipazioni!

Le foto teaser della Kia EV3

Queste foto teaser ci danno un primo sguardo alla Kia EV3 e notiamo che questa ha un design squadrato e robusto ispirato a quello della più grande EV9, ma con una firma luminosa formata dai fari anteriori. Frontalmente la EV3 appare anche più affilata rispetto alla EV9 e più simile alla EV6. Parlando invece del posteriore, su questo si notano per la prima volta le barre al tetto, un dettaglio a cui nessun SUV moderno sembra voler rinunciare, anche se questo è elettrico e dallo stile molto originale come la EV3. Lo scopo di quest’auto sarebbe quello di ampliare l’accessibilità alla mobilità elettrica del marchio, con un SUV compatto ma completamente equipaggiato. In pratica vogliono inserire nel segmento SUV tutte quelle doti già presenti nei modelli elettrici di punta come EV6 e EV9.

Le informazioni riguardo alla potenza, ai motori, alla batteria e all’autonomia saranno svelati durante la live del 23 maggio su YouTube. Le vendite inizieranno nel corso del 2024, già dopo l’anteprima mondiale. Che ne pensate? Curiosi di saperne di più? Restate aggiornati su tuttotek.it per altre informazioni a riguardo e molto altro dal mondo dei motori!