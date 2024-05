Leopard 5, il nuovo SUV offroad cinese in arrivo in Europa

Dal mondo orientale arrivano tante belle sorprese dal settore motori che ci delizieranno con tanta potenza e bellezza estetica. Stiamo parlando della Leopard 5, il nuovo Suv cinese ibrido plug-in da 687 CV visto a Pechino

Giusto qualche giorno fa si è tenuto il Salone dell’automobile di Pechino, una delle mostre mondiali dove ci anticipano le nuove auto in arrivo sul mercato. A una di queste ha partecipato anche l’azienda cinese BYD. Quest’azienda si aggiunge a quelle delle terre orientali come la Kia Motors con la Kia EV3. Infatti BYD ha presentato il nuovo SUV chiamato Leopard 5. Quest’auto sembra davvero ben fatta e di materiali sono molto pregiati, così come le finiture. Partendo proprio dall’esterno, notiamo che il SUV ha un look squadrato e massiccio, ma piacevole e moderno anche per i canoni occidentali. Le misure parlano di una lunghezza di 4,89 metri, una larghezza di 1,97 metri e un’altezza di 2.80 metri.

Leopard 5, un SUV massiccio e robusto

Le doti da fuoristrada sono confermate da un’altezza da terra di 22 cm e da angoli di attacco e di uscita rispettivamente di 35 e 32 gradi. Quello che completa il look da offroad è il portellone posteriore ad apertura laterale e con l’immancabile contenitore per la ruota di scorta e il logo retroilluminato che va tanto di moda in Cina. All’interno si può toccare la qualità dei materiali e finiture che appare molto alta, con un prezzo che in Cina parte da 37.000 euro. I passeggeri di dietro goderanno dei comandi della climatizzazione, prese di ricarica USB e USB-C e uno spazio abbondante per la testa. Si notano i tre grandi schermi per i passeggeri anteriori, con la strumentazione da 12″3 pollici affiancata dall’infotainment sul display da 15″6 pollici e da un ulteriore touchscreen da 12″3 pollici.

Ricordiamo che l’auto in Cina parte da un prezzo di 37.000 euro fino ad arrivare ai 45.500 euro. Al momento non sappiamo a che prezzo sarà disponibile per noi Europei, ma vi terremo aggiornati. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!