Bernard Hill, l’attore di “Titanic” e “Il Signore degli Anelli” muore a 79 anni

Una brutta notizia scuote il mondo del cinema: il famoso attore di “Titanic” e “Il Signore degli Anelli”, Bernard Hill, muore a 79 anni

Un volto famoso del cinema scompare: Bernard Hill, l’attore britannico che ha interpretato il Capitano Smith in “Titanic” e Re Théoden ne “Il Signore degli Anelli”, si è spento all’età di 79 anni. È deceduto domenica 5 maggio 2024, come confermato dal suo agente Lou Coulson. La notizia ha scosso il mondo del cinema e i numerosi fan che lo apprezzavano per la sua imponente presenza scenica e la sua recitazione intensa. Nato a Manchester nel 1944, l’attore ha costruito una carriera lunga e prolifica che si è estesa per oltre cinque decenni. Esordì nel 1982 con la miniserie “Boys From the Blackstuff”, conquistando il pubblico con ruoli memorabili in serie tv come “I, Claudius”, “Crown Court” e “Jackanory”.

Bernard Hill: il successo con “Titanic” e “Il Signore degli Anelli”

La consacrazione a livello internazionale arrivò nel 1997 con il ruolo del Capitano Edward Smith nel kolossal di James Cameron “Titanic”, film che vinse ben 11 Premi Oscar. Ma il suo volto divenne davvero leggendario grazie alla trilogia de “Il Signore degli Anelli” di Peter Jackson, dove interpretò il saggio e valoroso Re Théoden. Anche questa saga cinematografica ottenne un enorme successo, aggiudicandosi ben 11 Oscar come “Titanic”.

L’attore ha avuto il privilegio di recitare in due dei film con il maggior numero di premi Oscar di tutti i tempi, dimostrando il suo immenso talento e la sua versatilità. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerose altre pellicole di successo, tra cui “Mr. Toad’s Wild Ride”, “Sogno di una notte di mezza estate”, “Fino a prova contraria”, “Il Re Scorpione”, “Operazione Valchiria” e “ParaNorman”. L’ultimo lavoro di Bernard Hill, il dramma poliziesco “The Responder”, verrà trasmesso su BBC One questo fine settimana. La sua scomparsa è una grande perdita per il mondo del cinema, ma il suo ricordo e la sua eredità artistica rimarranno vivi per sempre nei cuori dei suoi fan.

