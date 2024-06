Acer: presentati i nuovi Chromebook Plus Enterprise, Plus Spin 714 ed i laptop Swift

L‘azienda Acer ha presentato nelle ultime ore i suoi nuovi Chromebook Plus Enterprise 515, Plus Enterprise Spin 514, il nuovo Chromebook Plus Spin 714 e la nuova serie di laptop Swift

Acer ha lanciato due nuovi modelli di Chromebook Plus Enterprise, progettati per migliorare l’efficienza e la sicurezza nel lavoro in cloud. I nuovi Acer Chromebook Plus Enterprise 515 e Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 offrono funzionalità avanzate di gestione e sicurezza, potenza e velocità potenziate, e nuove capacità di intelligenza artificiale. Inoltre, l’azienda ha presentato anche il suo nuovo Chromebook Plus Spin 714, un convertibile con intelligenza artificiale integrata di Google, progettato per connettersi, creare e collaborare in modo efficiente. Infine, ci sono stati aggiornamenti anche sulla nuova serie di laptop Swift.

Dettagli sui nuovi Chromebook Plus Enterprise 515, Spin 514, Spin 714 e serie Swift

Acer Chromebook Plus Enterprise 515: è dotato di un display ampio da 15,6″ e tastiera numerica, ideale per compiti che richiedono un grande schermo e un inserimento dati efficiente. L’Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 è convertibile 2 in 1, con un display WUXGA da 14″ e cerniere a 360 gradi. Perfetto per professionisti in movimento che necessitano di flessibilità tra modalità laptop e tablet.

Entrambi i modelli offrono strumenti per videochiamate con intelligenza artificiale di Google, accesso ai file online e offline con File Sync e lettori di impronte digitali opzionali. Il tutto in un robusto chassis in alluminio. Alimentati da processori fino a Intel Core i7, con fino a 16 GB di RAM LPDDR5X. Offrono prestazioni elevate, multitasking avanzato e funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Durata della batteria fino a 10 ore e ricarica rapida per massimizzare la produttività.

Realizzati con un design robusto conforme allo standard MIL-STD 810H, i nuovi Chromebook sono resistenti agli urti e dispongono di tastiere retroilluminate per lavorare in condizioni di scarsa illuminazione. Connettività garantita da Wi-Fi 6E e una vasta gamma di porte, tra cui HDMI e USB Type-C. Prodotti con materiali riciclati e imballaggi sostenibili, soddisfano le certificazioni Energy Star e EPEAT. L’Acer Chromebook Plus Enterprise 515 è disponibile in Italia a partire da € 579 mentre lo Spin 514 è disponibile in Italia a partire da € 679.

Acer Chromebook Plus Spin 714

Acer ha lanciato il Chromebook Plus Spin 714, un convertibile con intelligenza artificiale integrata di Google, progettato per connettersi, creare e collaborare in modo efficiente. Le principali caratteristiche includono:

Funzionalità di Intelligenza Artificiale con AI generativa di Google e Adobe, come “aiutami a scrivere”, Magic Editor Photo e Gemini, migliorando la produttività e la collaborazione.

con AI generativa di Google e Adobe, come “aiutami a scrivere”, Magic Editor Photo e Gemini, migliorando la produttività e la collaborazione. Videoconferenze Avanzate potenziate dall’IA, con webcam QHD 1440p, riduzione del rumore e sfondi sfocati, oltre a doppi altoparlanti e audio DTS.

potenziate dall’IA, con webcam QHD 1440p, riduzione del rumore e sfondi sfocati, oltre a doppi altoparlanti e audio DTS. Design Convertibile e Resistente con cerniera a 360 gradi per utilizzo in diverse modalità, scocca in alluminio certificata MIL-STD 810H e display touchscreen WUXGA da 14 pollici con protezione antimicrobica Corning Gorilla Glass.

con cerniera a 360 gradi per utilizzo in diverse modalità, scocca in alluminio certificata MIL-STD 810H e display touchscreen WUXGA da 14 pollici con protezione antimicrobica Corning Gorilla Glass. Processore fino a Intel Core i7 , fino a 16 GB di RAM, durata della batteria fino a 10 ore con ricarica rapida, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e numerose porte, tra cui HDMI 2.0 e USB Type-C con Thunderbolt 4.

, fino a 16 GB di RAM, durata della batteria fino a 10 ore con ricarica rapida, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e numerose porte, tra cui HDMI 2.0 e USB Type-C con Thunderbolt 4. Supporto per Enterprise ed Education. Funzionalità avanzate di gestione e sicurezza con Upgrade Chrome Enterprise e Chrome Education, assistenza 24/7 da Google e ChromeOS.

Disponibile per il mercato business ed educativo, questo Chromebook è ottimizzato per le esigenze di mobilità e multitasking avanzato.

Acer ha annunciato che la prossima serie di laptop Swift

In arrivo nel terzo trimestre del 2024, sarà dotata degli ultimi processori AMD Ryzen AI serie 300. Questi nuovi modelli offriranno prestazioni eccezionali grazie a un maggior numero di core CPU e GPU, insieme a una NPU ultra-efficiente. I processori AMD Ryzen AI, basati sull’architettura “Zen 5”, avranno fino a 12 core e 24 thread, promettendo elevate prestazioni per laptop ultraleggeri. Le principali caratteristiche includono:

Prestazioni AI Avanzate grazie all’architettura AMD XDNA 2, i processori Ryzen AI offriranno fino a 45 TOPS di elaborazione AI, supportando applicazioni generative AI e assistenti AI senza la necessità di una connessione Internet.

grazie all’architettura AMD XDNA 2, i processori Ryzen AI offriranno fino a 45 TOPS di elaborazione AI, supportando applicazioni generative AI e assistenti AI senza la necessità di una connessione Internet. Efficienza Energetica. Ottimizzati per un basso consumo energetico e una lunga durata della batteria, anche durante carichi di lavoro intensi.

Ottimizzati per un basso consumo energetico e una lunga durata della batteria, anche durante carichi di lavoro intensi. Grafica Integrata AMD Radeon 800M che supporta display ad alta risoluzione e codifica video accelerata.

AMD Radeon 800M che supporta display ad alta risoluzione e codifica video accelerata. Aggiornamento Gratuito a Copilot+. I nuovi laptop Swift saranno aggiornati gratuitamente a Copilot+ quando sarà disponibile.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate Acer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).