Google Pixel 8 a un prezzo imperdibile con l’offerta Unieuro Summer Black Friday

La serie di Google Pixel è una delle più amate dagli utenti, un nome che è riuscito a farsi notare in mezzo a grandi colossi come Apple e Samsung.

Google Pixel 8, il meglio di Android in offerta su Unieuro

La fotocamera di Pixel 8, completamente rinnovata, si affida all’IA di Google per aiutarti a realizzare foto e video memorabili, sia di notte sia di giorno. La funzionalità Zoom ad alta definizione della fotocamera Pixel ti consente di realizzare primi piani nitidissimi senza teleobiettivo. La fotocamera Pixel registra video fluidi con una risoluzione incredibile e un audio nitido, anche in luoghi affollati e con poca luce. Ora con la funzionalità Macro, la fotocamera di Pixel 8 rivela colori vividi e un contrasto vibrante anche nei soggetti piccolissimi. Con l’aiuto dell’IA di Google, puoi rimuovere le distrazioni, apportare modifiche personalizzate e altro ancora con pochi tocchi. Occhi chiusi o sguardo altrove? Scatto Migliore di Pixel combina foto simili in una sola immagine perfetta.

Utilizza Magic Editor in Google Foto per aggiungere modifiche personalizzate e miglioramenti da studio fotografico a qualsiasi foto. Migliora la luce e lo sfondo, sposta un soggetto e altro ancora con pochi tocchi. La Gomma Magica Audio utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori di disturbo come il traffico e il vento, in modo da ascoltare l’audio che ti interessa. Grazie all’IA di Google, Pixel 8 rende ancora più semplice filtrare le chiamate, comunicare in altre lingue e altro ancora. Con Cerchia e Cerca puoi fare ricerche direttamente dall’app che stai usando su Pixel 8. Disegna un cerchio intorno a un’immagine, un video o del testo e l’IA di Google trova subito quello che cerchi. La funzionalità Traduzione dal Vivo ti consente di fare conversazioni faccia a faccia in 49 lingue e in tempo reale, trascrivere messaggi e tradurre cartelli.

