Elden Ring: il DLC Shadow of the Erdtree avrà una mappa “più verticale”

Lo ha dichiarato Hidetaka Miyazaki: la mappa di Shadow of the Erdtree, DLC di Elden Ring, sfoggerà un “maggior senso di verticalità”

In maniera abbastanza auspicabile per le produzioni di FromSoftware, l’imminente Elden Ring: Shadow of the Erdtree promette di essere un’altra uscita di rilievo, e a quanto pare la mappa dell’ambizioso DLC contribuirà non poco a rendere giustizia ai precedenti del team di sviluppo. L’espansione aggiunge parecchia carne al fuoco all’acclamatissimo GdR d’azione di due anni fa, tra armi, invocazioni, dungeon e boss inediti, ma a quanto pare questo a Hidetaka Miyazaki non bastava. Il game designer ha infatti alzato un paio di veli sulla portata del mondo da esplorare. Quella di sposare aree più aperte e dungeon classici non è stata una sfida semplice, eppure gli sviluppatori sembrano averla superata. Con tanto di verticalità nel level design.

La mappa del DLC di Elden Ring

“Ciò che abbiamo tentato di ottenere stavolta,” esordisce Miyazaki sulla mappa del DLC di Elden Ring, “è qualcosa di non interamente aperto, né del tutto votato ai dungeon classici, bensì l’unione delle due cose per creare maggiore verticalità.” Proseguendo, il game designer ha aggiunto che “per quanto ci sia un’ampia area aperta, non ci siamo limitati a qualcosa di immenso, optando piuttosto per rendere il tutto anche più vario.” Tutta varietà, questa, ripartita in entrambe le anime che convivono nell’espansione. Quest’ultima arriverà questo venerdì, 21 giugno, su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PS5 e Xbox Series S. Contiamo di farvi sapere la nostra, come sempre.

