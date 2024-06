24 ore Le Mans 2024: Ferrari vincitrice per il secondo anno consecutivo!

Sembrava un’impresa impossibile e invece è proprio quello che è successo all’attesissima 24 ore di Le Mans 2024, la Ferrari ha vinto di nuovo, portandosi a casa una doppietta di vittorie di due anni consecutivi!

Grandi debutti all’evento della 24 Ore di Le Mans. Alla gara infatti ha debuttato la tanto chiacchierata McLaren 720S GT3 Evo, che si è fatta ben apprezzare durante la gara. Ma il vero punto chiave di questo articolo è tutta un’altra cosa, infatti parliamo della seconda vittoria consecutiva della Ferrari. La scuderia di Maranello si è infatti aggiudicato il bis del tutto inaspettato nella gara di durata più importante e famosa di tutto il mondo. La vittoria a questa edizione è passata alla vettura guidata dal trio Fuoco-Molina-Nielsen. Un risultato non da poco, anche perché non capita molto spesso ad una scuderia di vincere per due anni di seguito a quella che è considerata la gara più importante del mondo, con milioni di spettatori a tifare per la loro squadra del cuore.

Ferrari vince di nuovo alla 24 Ore di Le Mans 2024

Ci sono stati momenti molto intensi e che ci hanno fatto provare grandi emozioni, con tutte le strategie che hanno attuato le scuderie che hanno partecipato alla gara. Degna di nota è la strategia, nata da una sosta di emergenza per sistemare una portiera difettosa, quella che ha permesso nel finale di gara alla 499P di rientrare ai box una volta in meno rispetto a tutte le altre scuderie. Dopo una sfida eterna all’ultima goccia di benzina, la Toyota #7. L’auto è stata costretta ad arrendersi nella parte conclusiva della gara, nonostante fosse considerata come la macchina più veloce in pista. La vittoria per la Ferrari quindi quest’anno non è stata per niente facile, ma alla fine si è aggiudicato un bel bis, che capita davvero a poche scuderie e poche volte.

Voi che ne pensate? Avete seguito la 24 Ore? Per chi tifavate? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!