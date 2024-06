Smart TV Samsung Series 7 in offerta su Unieuro con il Summer Black Friday

Continua la campagna di offerte più attesa dell’anno di Unieuro con l’offerta sulla smart TV Samsung Series 7, una delle migliori smart tv dell’azienda di elettronica sudcoreana

Quando si tratta di acquistare una nuova smart tv non c’è niente da fare, il nome di Samsung salta sempre fuori. E quando si finisce nel settore di Samsung, c’è l’imbarazzo della scelta. Si possono scegliere davvero tantissime smart tv tra le LED, OLED E QLED. Quella che troviamo in offerta oggi su Unieuro è la smart TV Samsung Series 7, una delle più apprezzate del catalogo e facente parte della categoria LED. Oggi potete acquistarla al prezzo speciale di 799 euro invece di 1.199 euro. Una potente smart tv munita di un processore 4K e uno schermo da 75 pollici, che rendono la visione dei nostri programmi preferiti ancora più godibile.

Per acquistare questa smart tv a questo prezzo speciale basta cliccare qui

Smart TV Samsung Series 7 è l’offerta Unieuro per un’estate perfetta

Goditi ogni sfumatura di colore in 4K con il Crystal Processor 4K.

Il potente sistema di upscaling regala a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K. I tuoi contenuti preferiti in un unico posto grazie alla Smart Hub.

Suggerimenti e selezioni ottimizzati, per dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo allo streaming di film, giochi e dei programmi che ami. SmartThings è il tuo miglior maggiordomo: rilassati e lascia che SmartThings si connetta, monitori e controlli tutti i tuoi dispositivi smart, per gestire l’ambiente domestico in modo intuitivo tramite un hub integrato. Profondità e colori realistici grazie a

Contrast Enhancer, che regola dinamicamente il contrasto, ottimizzando profondità e colore. Goditi ogni minimo particolare in ogni scena con l’HDR. La tecnologia High Dynamic Range migliora la resa luminosa del tuo TV, in modo da offrirti una gamma immensa di colori e dettagli visivi.

Tutto luniverso del gaming con Gaming Hub, che ti garantisce l’accesso ai tuoi giochi per console preferiti, al cloud gaming e alle app standalone, scegliere a cosa giocare è più facile e veloce. Movimenti fluidi per immagini nitide grazie a Motion Xcelerator. Immagini nitide e prestazioni al top. Motion Xcelerator valuta e compensa automaticamente i fotogrammi in base alla fonte dei contenuti. Reattività immediata ai comandi con Auto Low Latency Mode (ALLM).

Vivi un’esperienza di gioco senza effetto mosso e fenomeni di judder. La tecnologia ALLM ottimizza lo schermo per darti maggiore controllo con un ritardo impercettibile nella ricezione del segnale. Audio virtuale sincronizzato con l’azione con Object Tracking Sound Lite (OTS Lite). Un audio surround 3D abbinato allaudio virtuale del canale superiore ti regalerà unesperienza sonora completamente immersiva.

Tutto questo e tanto altro con la smart tv Samsung Series 7! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili e molto altro.