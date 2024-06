Incentivi auto usate 2024: terminati i fondi, anche per i ciclomotori

Al giorno d’oggi sono quasi esauriti tutti i fondi per gli incentivi sulle auto usate del 2024 e lo stesso discorso vale anche per i ciclomotori e i motocicli a batteria e veicoli elettrici adibiti al trasporto merci. Tanta fatica per le ibride e le ibride plug-in

Quest’anno gli italiani hanno dimostrato un grande interesse e voglia di incentivi, una delle prove è il boom di prenotazioni sulle auto elettriche, confermando allo stesso tempo anche un interesse per il motore elettrico. Ma ora le cose sembrano essere subito cambiate, perché i fondi per gli incentivi auto sono terminati, o meglio quasi, ma cambia poco e nulla. Anche per le auto usate questi aiuti statali sono già stati del tutto sfruttati. Secondo dei dati raccolti da Mimit, infatti, per questa categoria di veicoli sono rimasti a disposizione solo 900 euro, che non bastano nemmeno per coprire uno solo acquisto in più.

Incentivi auto usate 2024: fondi prosciugati

Non è tutto, infatti Ansa ha riferito che i fondi sono terminati anche per gli acquisti di ciclomotori e motocicli a batteria, con solio 34 euro rimasti. La situazione è molto simile se iniziamo a parlare di veicoli elettrici adibiti al trasporto merci, che ha appena 1.820 euro rimasti nel portafogli. Il discorso cambia però per quanto riguarda i camion e camioncini a motore tradizionale e anche per i veicoli elettrici a due ruote. Nel primo caso ci sono ancora fondi pari a circa 26 milioni di euro, mentre nel secondo caso si parla di 14 milioni. Faticano infine le ibride plug-in per cui sono stati impiegati 22 milioni sui 125,7 disponibili e le ibride, per le quali sono stati sfruttati appena 98 milioni dei 276,6 milioni di euro messi a disposizione dallo stato.

Come sempre la situazione procede con alti e bassi, a seconda della categoria di veicoli a cui sono destinati gli incentivi. Dalle 10 di questa mattina saranno attivi gli incentivi destinati ai titolari di licenze taxi e NCC per l’acquisto di veicoli non inquinanti fino a 8 posti. Mercoledì invece arriverà la misura Ecobonus – Retrofit rivolta a chi vuole installare sulla propria vettura un impianto ad alimentazione GPL e metano.

Voi siete riusciti a sfruttare gli ecobonus? Ditecelo nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.