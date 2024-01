Sony RX100 V: compatta e tascabile in super offerta su Amazon

La Sony RX100 V è in super offerta su Amazon ad un prezzo molto invitante ed è un ottima occasione per avere una fotocamera compatta e tascabile che può sostituire lo smartphone anche per chi lo usa per lavoro

Sappiamo che lo smartphone sta sostituendo la fotocamera soprattutto per foto o video veloci o per chi si occupa di creazione di contenuti per lavoro e ha bisogno di uno strumento di qualità rapido e intuitivo. E proprio per questo vogliamo parlarvi della Sony Rx100 V, fotocamera compatta di casa Sony in offerta su Amazon proprio in questi giorni. Siamo di fronte a una fotocamera compatta, che mette a disposizione un sensore da 1.0” e un’ ottica 24-70 mm F1.8-2.8 Zeiss, per quanto riguarda il comparto video, c’è il Video 4K HDR e uno Schermo LCD Regolabile. Una fotocamera perfetta da portare ovunque, sia per lavoro sia per viaggi e in grado di offrirci tante modalità automatiche senza dover troppo pensare prima di scattare o fare un video.

Sony RX100 V: compatta e tascabile

Ciò che rende questa fotocamera imperdibile a questa offerta è la sua portabilità, infatti siamo di fronte ad una compatta in grado di stare anche nella tasca dei pantaloni con i suoi 299 g di peso e la comodità di avere alcune funzioni che la rendono completa, come la stabilizzazione dell’immagine per chi si occupa di video principalmente e anche il formato RAW per chi vuole scattare foto ed è amante della post produzione.

Specifiche tecniche