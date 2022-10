Recensione GXT980 REDEX e GXT834 CALLAZ: creati per i gamer

In questa recensione vi parlerò dei nuovi dispositivi da gaming ideati da Trust ovvero il Gaming Trust GXT980 REDEX Wireless Mouse e la Mechanical Keyboard CALLAZ GXT834

Trust (clicca qui per maggiori info sull’azienda) è un produttore europeo di periferiche e accessori per computer. Con il suo marchio dedicato ai prodotti per i videogiocatori, il Trust Gaming. l’azienda cerca di offrire una sempre più vasta gamma di prodotti adatti alle esigenze dei videogiocatori. Prendendosi cura, ovviamente, sia dei più esperti che dei principianti fino ai giocatori occasionali.

In questi giorni, ho avuto la fortuna di poter provare e testare per voi i nuovi prodotti ideati dalla Trust. Parliamo del nuovo mouse GXT980 REDEX Wireless e della tastiera GXT834 Callaz. Di seguito vi mostrerò questi due dispositivi nei dettagli e come sempre vi darò le mie considerazioni personali.

Confezione e unboxing | Recensione GXT980 REDEX e GXT834 CALLAZ

I dispositivi sono arrivati nelle classiche confezioni a cui Trust c’ha abituato. Sfondo nero per entrambe, con immagine accurata e tutti i dettagli e le componenti riportate sul retro.

Cominciando dalla Keyboard, all’interno della box troviamo appunto ben custodita la tastiera con il cavo di collegamento USB. Oltre, ovviamente, all’immancabile manuale d’uso.

Per quanto riguarda il mouse wireless, aprendo l’altra confezione, troviamo il nostro il nostro dispositivo, sempre ben protetto. Inoltre abbiamo il cavo di ricarica USB (infatti è possibile utilizzare il mouse sia con che senza filo). Ovviamente, a completare la dotazione, il classico libretto d’istruzioni.

Caratteristiche tecniche GXT980 RDEX Wireless

Dimensioni: ‎11.2 x 5.4 x 3.9 cm;

Pile: ‎1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Piattaforma Hardware: ‎PC

Sistema operativo: ‎Windows 8, Windows 7, Windows 10

Capacità della batteria al litio: ‎2.22 Wattora

Peso: ‎128 g

Tecnologia di connettività: USB, Radiofrequenza

Tecnologia di rilevamento del movimento: Ottico

Numero di pulsanti: 6

Illuminazione: RGB

Caratteristiche tecniche GXT 834 CALLAZ

Colore: ‎Nero

Dimensioni: ‎13.7 x 36.7 x 3.5 cm

Peso: 639 g

Piattaforma Hardware: PC, Laptop, Mac

Sistema operativo: ‎Windows, Mac OS, Chrome OS

Illuminazione: Retroilluminazione

Dispositivi compatibili: PC

Tecnologia di connettività: USB 2.0

Design e utilizzo | Recensione GXT980 REDEX e GXT834 CALLAZ

Cominciando dall’ GXT980 REDEX, posso dire che al tatto sembra davvero resistente e di buona qualità. Lo scorrimento sul tappetino è veramente ottimo e in tutti i nostri test il mouse è apparso veramente preciso ed affidabile. Anche sul livello estetico, il mouse risulta davvero bello da vedere, sia da spento che da illuminato. L’ergonomia è abbastanza buona e non si sente la stanchezza nell’utilizzo nemmeno dopo alcune ore. Durante le svariate prove, grazie alla sua bassa latenza, riuscivo a muovermi sempre in maniera veloce e precisa, con o senza filo. Inoltre, la batteria, mi ha garantito molte ore di autonomia. Infine, come non parlare delle luci RGB personalizzabili, che ti permettono di scegliere lo stile che più ti piace.

Passando alla tastiera GXT834 CALLAZ, estraendola dalla confezione per collegarla al PC, mi ha dato davvero una buona impressione (come d’altronde il mouse) al tatto. Leggera, ma allo steso tempo solida, sembra davvero resistente, soprattutto grazie alla sua piastra di metallo superiore (e poi basti pensare che i tasti meccanici sono statui creati per garantire fino a 50 milioni di pressioni). Molto compatta, visto l’assenza del tastierino numerico, non ingombra e non occupa spazio sulla scrivania. Dopo lunghe ore di test, posso dire di non aver provato stanchezza nell’utilizzo, visto che non ho riscontrato nessuna resistenza nei singoli tasti. Molto bello anche l’effetto retroilluminato, soprattutto quando si lavora al buio.

Conclusioni e prezzo Trust GXT 980 REDEX Wireless

Devo dire che questi nuovi dispositivi Trust, GXT 980 REDEX Wireless e Trust GXT 834 CALLAZ mi hanno particolarmente convinto in termini di tecnologia, materiali, design e prestazioni. Di seguito vi parlerò più approfonditamente del mouse e vi darò le mie opinioni. La caratteristica che mi ha colpito di più di questo dispositivo è il suo essere simile ad un semplice mouse da scrivania, pure essendo stato creato appositamente per il gaming.

Le uniche pecche, a mio parere, di cui posso lamentarmi, è che a volte non ha risposto al clic dei tasti, ma dopo qualche secondo ha ripreso a funzionare a meraviglia. Inoltre, ha un meccanismo di risparmio della batteria che interrompe la connessione fino a quando non si fa clic. Nel complesso però, è uno dei migliori mouse del genere che si trovano sul mercato a questo prezzo, quindi mi sento di consigliarlo assolutamente. Il prezzo del mouse si aggira intorno ai 40,00 € circa, a mio parere in linea con lo standard del mercato. In linea, soprattutto, con la qualità del prodotto che vi porterete a casa.

Conclusioni e prezzo Trust GXT 834 CALLAZ

Pur non essendo un prodotto di fascia alta, questa Tastiera TXT 834 CALLAZ è senz’altro un prodotto che vale e che ho valutato molto positivamente. Cominciando dai tasti, che pur essendo meccanici non hanno il classico click. Quindi mentre si lavora, o si è immersi in una sessione di gioco, questa tastiera resterà davvero molto silenziosa (tranne purtroppo per la barra dello spazio, che del rumore lo fa e come). Molto belli anche gli effetti della retroilluminazione, ed il fatto che non avendo la parte del tastierino numerico, non occupa spazio eccessivo.

Rapportando la qualità della tastiera con il prezzo del mercato (ora disponibile a circa 32,99 euro), mi sento vivamente di consigliarla.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi GXT980 REDEX mouse Wireless e GXT834 CALLAZ tastiera meccanica di Trust Gaming ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).