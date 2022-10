GIGABYTE: top scelta per le schede video GeForce RTX 4090

GIGABYTE offre massima scelta per le schede video GeForce RTX 4090, aggiornate con il sistema di raffreddamento WINDFORCE, scopriamole insieme in questo articolo dedicato

GIGABYTE TECHNOLOGY, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato oggi quattro schede grafiche GeForce RTX serie 4090, basate sull’architettura NVIDIA ADA Lovelace. L’azienda ha lanciato tre schede grafiche con raffredamento ad aria: AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G, GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G e GeForce RTX 4090 WINDFORCE 24G e, una scheda grafica raffreddata a liquido: AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE 24G.

Per valorizzare completamente le prestazioni senza precedenti di questa nuova architettura, GIGABYTE ha dotato le sue schede video di design ampliati e funzionalità migliorate, offrendo il massimo ai gamer più accaniti e ai creatori di contenuti.

Inoltre, ha presentato una varietà di soluzioni raffreddate ad aria per soddisfare le richieste del mercato. L’AORUS MASTER è consigliata agli appassionati che desiderano le massime prestazioni e l’estetica colorata RGB. GAMING OC è la scelta migliore per i gamer molto attenti alle prestazioni.

La versione WINDFORCE, è pensata per chi desidera un design pulito ed elegante, senza dover rinunciare a prestazioni e durabilità. In aggiunta, c’è AORUS XTREME WATERFORCE, la soluzione con raffreddamento a liquido all-in-one. È la scelta ideale per i gamer che desiderano sfruttare i vantaggi del raffreddamento a liquido e la semplicità d’installazione.

AORUS MASTER

La scheda video AORUS MASTER, è dotata di nuove pale della ventola e di uno speciale design della superficie. La ventola WINDFORCE aumenta la pressione statica fino al 30%, riducendo allo stesso tempo il livello di rumore fino a 3dB rispetto alle normali ventole, a parità di RPM.

Il modulo del dissipatore più ampio, con le alette angolari, permette di raggiungere superficie e capacità di raffreddamento mai viste finora. Con l’aggiunta della camera di vapore a contatto diretto, di heat pipes multipli e della ventola posteriore di raffreddamento del display ampliata, l’AORUS MASTER assicura prestazioni termiche di prim’ordine, anche con carichi di lavoro impegnativi.

AORUS ha anche riproposto una versione aggiornata degli esclusivi RGB a triplo anello, RGB Halo. Questa funzionalità molto apprezzata, che offre effetti di luce orientabili sulle ventole rotanti, farà certamente risplendere di stile ogni build. LCD Edge View, posizionato sul lato della AORUS MASTER, offre agli utenti un’altra opzione per personalizzare la propria scheda video con testi, immagini o gif. Permette anche di monitorare le statistiche principali, come il consumo di energia, le temperature, il numero di giri della ventola, ecc.

Oltre alle funzionalità appena elencate, la scheda grafica, presenta un rivestimento PCB di livello aerospaziale, un design Dual BIOS con modalità di funzionamento silenziosa e componenti certificati ULTRA DURABLE.

Grazie allo straordinario design a 24+4 fasi di alimentazione e al preciso sistema di controllo della potenza, questa scheda video fa registrare una temperatura operativa dei componenti più bassa, meno rumore e meno interferenze di segnale. Oltre all’aggiornamento della piastra posteriore in metallo, una nuova staffa anti-cedimento è stata applicata alla scheda video per evitare che il PCB ceda. Fornisce un rinforzo ottimizzato e migliora l’aspetto estetico generale.

GAMING OC

La scheda video GAMING OC, utilizza il sistema di raffreddamento WINDFORCE. È dotato di tre esclusive ventole a pale, a rotazione alternata, un’ampia camera di vapore a contatto diretto con la GPU, tubi di calore in rame composito, 3D active fans e screen cooling per massimizzare la dissipazione del calore.

Le ventole WINDFORCE utilizzano nano lubrificante al grafene, che prolunga la durata della ventola di 2,1 volte, offrendo quasi la durata del doppio cuscinetto a sfera, e garantendo un funzionamento silenzioso. Associata a un eccellente power design e ai componenti certificati ULTRA DURABLE, la scheda grafica può funzionare a temperature più basse e garantire prestazioni più elevate. Questa scheda video è dotata di Dual BIOS con modalità silenziosa per offrire un funzionamento meno rumoroso.

Eredita anche l’Halo RGB da AORUS. Le luci RGB a triplo anello offrono fasci luminosi orientabili sulle ventole rotanti, che impreziosiranno sicuramente ogni setup con stile. Oltre all’aggiornamento della piastra posteriore in metallo, una nuova staffa anti-afflosciamento è stata applicata alla scheda video per evitare che il PCB ceda. Fornisce un rinforzo ottimizzato e migliora l’aspetto estetico generale.

WINDFORCE

La versione WINDFORCE, dispone del sistema di raffreddamento WINDFORCE, dotato di tre esclusive ventole a pale a rotazione alternata, un’ampia camera di vapore a contatto diretto con la GPU, tubi di calore in rame composito, 3D active fans e screen cooling per massimizzare la dissipazione del calore. La scheda grafica è dotata anche di Dual BIOS, per garantire un funzionamento silenzioso.

Questa variante presenta una piastra metallica a superficie spazzolata e specchiata che valorizza l’estetica della texture, rendendola la scheda più gradevole esteticamente e più adatta agli utenti che preferiscono un design pulito ed elegante. Inoltre, viene fornita con un supporto VGA.

AORUS XTREME WATERFORCE

La scheda grafica all-in-one AORUS XTREME WATERFORCE, offre le migliori prestazioni della categoria e un’esperienza di gioco silenziosa, in una soluzione semplice da installare. La grande piastra in rame e i tubi di calore sono a contatto con la GPU, la VRAM e altre parti critiche, in modo che il calore possa essere trasferito alla zona di raffreddamento a liquido per ottenere una migliore dissipazione del calore. Il radiatore in alluminio da 360 mm di dimensione, è dotato di tre ventole con doppio cuscinetto a sfera da 120 mm, che mantengono la scheda video a basse temperature.

Il robusto tubo FEP, riduce al minimo la perdita di liquido, ha un’elevata stabilità termica e un’alta tolleranza alla pressione che migliorano notevolmente la vita e la durevolezza del prodotto. La lunghezza del tubo di 460 mm, semplifica l’installazione del radiatore sul pannello superiore o frontale del case, i tubi sono posizionati sul retro della scheda per evitare l’interferenza con il dispositivo di raffreddamento della CPU.

Inoltre, la superficie della scheda video viene messa in risalto dall’utilizzo di materiali artigianali, texture spazzolate e specchiate, che conferiscono a questa GPU un aspetto di alta gamma, professionale e lussuoso. Presenta anche un rivestimento PCB di livello aerospaziale, componenti certificati GIGABYTE ULTRA DURABLE, un fantastico design a 24+4 fasi di alimentazione e un preciso controllo della potenza che la rende la scelta migliore tra le schede grafiche raffreddate a liquido.

GIGABYTE offre le migliori soluzioni di alimentazione

Le schede video GeForce RTX 4090, adottano l’ultimo connettore di alimentazione PCIe 5.0 a 16 pin, che può veicolare oltre 450 watt di potenza. GIGABYTE offre le migliori soluzioni di alimentazione PCIe 5.0, per le schede grafiche GeForce RTX serie 40: gli alimentatori UD1000GM PCIE 5.0 e UD850GM PCIE 5.0.

Entrambi gli alimentatori utilizzano un cavo a 16 pin di alta qualità, che può fornire fino a 600 watt di alimentazione alla scheda grafica. Con l’adattatore, possono essere usati per sostituire l’alimentatore tradizionale, riducendo notevolmente la difficoltà di installazione e garantendo una migliore configurazione dei cavi. Gli alimentatori ereditano lo spirito del design dei prodotti Ultra Durable, introducendo una varietà di materiali e tecnologie di alta qualità. Sono la scelta migliore per le schede grafiche della serie GeForce RTX 40.

Per offrire una migliore esperienza d’uso, le schede video AORUS e GAMING OC vengono fornite ai clienti con una garanzia di 4 anni (è richiesta la registrazione del prodotto online entro 30 giorni dalla data di acquisto) in modo che questi possano divertirsi con i giochi e la creazione di contenuti senza alcuna preoccupazione.

Cosa ne pensate di queste nuove schede video GeForce RTX 4090 di GIGABYTE? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.