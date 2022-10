Il regista del film conferma: Silent Hill 2 Remake nelle mani di Bloober Team

Fra i tanti rumor che circondano il franchise di Konami, quello che sembra più emozionare i fan è la possibilità di avere il remake di Silent Hill 2 da studi come Bloober Team: e forse sarà realtà

Uno dei franchise rimasti silenti da più tempo, ma che ha un carico di hype ed aspettative dai fan veramente altissimo, è sicuramente Silent Hill. Risale al giugno 2021 la notizia di un accordo fra Konami e Bloober Team, lo studio di sviluppo indipendente dietro titoli come The Medium o Layers of Fear, che aveva fatto supporre novità in merito alla serie, ma nulla di nuovo è poi sorto. Nelle scorse settimane, però, si sono intensificati i rumor riguardi un probabile remake di Silent Hill 2, e recentemente è giunto addirittura il regista del film di Silent Hill a confermarlo.

Cristophe Gans avrebbe infatti parlato in un’intervista con il giornale francese MaG – Movie & Game, affermando che ci sono in realtà più progetti in sviluppo presso Konami riguardanti Silent Hill. Pressato dalle domande del giornalista, Gans avrebbe affermato che quel che sa è diretta conseguenza della sua collaborazione con i creatori originali della serie, il Silent Team. E avrebbe risposto affermativamente alla possibilità di veder sviluppato da Bloober Team proprio il remake del secondo capitolo.

Cristophe Gans si lascia sfuggire informazioni interessanti e conferma il Remake di Silent Hill 2 da parte di Bloober Team

Gans ha affermato, nell’intervista:

Sono a conoscenza di qualche informazione sul prossimo gioco di Silent Hill. Sto attualmente lavorando con il Silent Team, i creatori originali. […] Sto collaborando con Konami. […] Ci sono diversi giochi in sviluppo nel mentre parliamo, con diversi team che vi lavorano, una grande lista di giochi che riporterà in vita al franchise. Credo siano rimasti impressionati dal successo dei remake di Resident Evil, evidentemente dei giochi eccezionali.

Ovviamente, queste voci non sono state confermate da Konami, ma l’idea di un Remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team è decisamente allettante. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!