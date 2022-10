BIOSTAR: annunciata la nuova scheda madre B650EGTQ

BIOSTAR ha annunciato la sua nuovissima scheda madre B650EGTQ, considerata la migliore scheda madre DDR5 di fascia media presente sul mercato

Quello di BIOSTAR (clicca qui per maggiori info sull’azienda) è un marchio professionale famoso in tutto il mondo. Dedicato soprattutto alla produzione di schede madri, schede madri per il gaming, SSD, schede grafiche, sistemi informatici industriali, IoT ed apparecchiature per il crypto mining. Dalla sua fondazione nel 1986, BIOSTAR è diventata uno dei principali fornitori di schede madri nel settore IT. Al fine di perseguire la migliore qualità e il design estetico, BIOSTAR ha investito molto nel design ID, nelle attrezzature, nella ricerca di marketing globale e nella ricerca e sviluppo. Con una costante enfasi sulla qualità, BIOSTAR cerca sempre di migliorare e di correre verso il futuro.

Dettagli sulla nuova scheda madre BIOSTAR B650EGTQ

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, presenta oggi la nuovissima scheda madre B650EGTQ. Progettata per i giocatori, i creatori di contenuti e l’uso occasionale, la nuova scheda madre B650EGTQ offre una tecnologia BIOSTAR superiore in un pacchetto versatile.

Creata per far funzionare i processori AMD Ryzen Serie 7000 sulla nuova piattaforma AM5. La scheda madre B650EGTQ offre una tecnologia di alto livello come PCIe 5.0 e PCIe 5.0 M.2 per prestazioni hardware ottimali. Il supporto della memoria DDR5 a doppio canale su 4 DIMM con capacità massima di 6000+(O.C.), 128 GB, fornisce una base eccellente per qualsiasi utilizzo moderno. Con un’ulteriore spinta dai moduli RAM basati su AMD EXPO e Intel XMP. La rinomata tecnologia DIGITAL PWM di BIOSTAR fornisce un’erogazione di potenza senza precedenti in tutti i suoi componenti con una soluzione VRM a 10+2+2 fasi / 90A.

Caratteristiche tecniche

Come la maggior parte delle ultime schede madri BIOSTAR, la B650EGTQ è dotata di elementi di design e caratteristiche intelligenti che garantiscono prestazioni eccellenti e una lunga durata. Iron Slot Protection, 90A Dr.MOS e SMART BIOS UPDATE sono alcune delle caratteristiche degne di nota che fanno delle schede madri BIOSTAR un leader del mercato delle schede madri ad alte prestazioni.

La scheda madre B650EGTQ è dotata di un array di I/O posteriore e interno completamente impilato che offre un’eccezionale connettività e capacità di espansione. Tra queste abbiamo l’USB3.2 Gen2 (Tipo C), USB3.2 Gen2, una porta Display (1.2) e una singola porta HDMI (1.4). Inoltre, la tecnologia Realtek ALC1220, 7.1CH, H.D. Audio fornisce un’eccellente capacità di uscita audio. Mentre la porta Realtek RTL8125B 2.5 Gigabit LAN fornisce la necessaria connettività Ethernet, offrendo un’esperienza utente coinvolgente a tutto tondo.

Primi pareri

In conclusione, la nuova B650EGTQ è considerata una delle migliori schede madri di fascia media per giocatori/creatori presenti sul mercato. Elegante e ricca di funzioni, stabilisce uno standard elevato per i suoi rivali per la sua versatilità e le sue prestazioni eccezionali. Sarà sicuramente una scelta eccellente per chiunque voglia costruire un sistema stabile e affidabile in tutta tranquillità.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda madre B650EGTQ di BIOSTAR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).