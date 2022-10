PS Plus: giochi gratis inclusi per il mese di ottobre 2022

Da vizi urbani a odissee assassine e mondi lontani: i giochi gratis di ottobre per gli abbonati a PS Plus riempiono di colore l’autunno 2022

Oltre all’online, la maggiore attrattiva di PS Plus sono senza dubbio i suoi giochi gratis, e l’offerta di ottobre 2022 offre un ricco buffet. La prima portata è nientemeno che Grand Theft Auto: Vice City Definitive Edition, che marca il debutto in solitaria della Miami secondo Rockstar (da noi recensita in blocco prima degli aggiornamenti). Proseguendo, troviamo le scorribande del Lucente e della sua allegra brigata in Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta, a sua volta una Definitive Edition. Non c’è dubbio: se l’intento di Sony era di portare l’attenzione della stampa di settore su questa “offerta definitiva”, missione compiuta! Nel tweet qui sotto trovate anche la gamma Classics.

Gli altri giochi gratis di PS Plus, edizione ottobre 2022

Andando avanti, tra i giochi fruibili per gli utenti di PS Plus abbiamo un altro classico che sarà giocabile gratis. In Assassin’s Creed Odyssey la stirpe degli Assassini si sposta nell’antica Grecia, per un’avventura in cui ogni scelta conta… persino per quanto riguarda le nostre abilità. Però, se amate una chiave interpretativa differente per il filone di Minecraft, allora Square-Enix vi offre il bis: sia Dragon Quest Builders che il sequel Dragon Quest Builders 2 sono inclusi nel pacchetto. Questo mese è tutto per i giochi di ruolo con il character design di Akira Toriyama, però: non finisce certo qui!

Il catalogo giochi di PlayStation Plus si arricchisce per il mese di ottobre:

➕ Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

➕ Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta

➕ Assassin’s Creed Odyssey

… e molti altri. Scopri di più: https://t.co/bFPw2qJz2e pic.twitter.com/wS1n5kheIM — PlayStation Italia (@PlayStationIT) October 12, 2022

Pure gli spinoff improntati sull’azione vogliono infatti la loro parte. Questo mese sono disponibili anche Dragon Quest Heroes: L’albero del mondo e le radici del male e il sequel Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition. Se preferite un platformer cinematografico da paura, anche Inside di Playdead è compreso. I brividi, essendo a ridosso di Halloween, sono un po’ ovunque: c’è anche The Medium a farvi compagnia. Nel caso invece vi interessino solo le ombre in cui agire, oltre a Naruto to Boruto: Shinobi Striker ci sono altre offerte per la stirpe degli Assassini. Parliamo di tutti e tre gli Assassin’s Creed Chronicles (China, India e Russia), nonché III Remastered e Syndicate.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo catalogo… “da paura”? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.