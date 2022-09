ASUS: annuncia l’arrivo in Italia del ROG Flow X16

Il portatile convertibile ROG Flow X16 di ASUS, sottile e leggero con l’incredibile display Nebula HDR è dotato delle migliori componenti e di un nuovo sistema di raffreddamento ad alta efficienza

ASUS Republic of Gamers, ha annunciato oggi la disponibilità italiana del nuovissimo laptop da gaming ROG Flow X16. Si tratta di un notebook sottile e leggero da 16 pollici con formato 2-in-1 e processore AMD Ryzen 7 6800HS e da una GPU NVIDIA GeForce RTX.

ROG Flow X16, pesa solo 2,1 kg e si presenta in uno chassis delle dimensioni di un notebook da 15”, con uno schermo ROG Nebula HDR Display da 16”: un performante pannello 165 Hz con 500 nits di luminosità di picco, 512 zone di regolazione locale e una copertura della gamma colori DCI-P3 al 100%.

Queste componenti d’eccellenza sono completate dal nuovissimo sistema di raffreddamento con Frost Force Technology e Pulsar Heatsink, con tre ventole e un dissipatore ad alta densità per mantenere alte le prestazioni e basse le temperature in un corpo compatto.

Un laptop sottile e leggero, con prestazioni eccezionali

Dotato di un processore AMD Ryzen 7 6800HS e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, con interruttore MUX, questo portatile può renderizzare i frame di un gioco molto più velocemente di quanto suggerirebbe il suo chassis da 19,4 mm di spessore. Con la RTX 3060 che opera a un TGP massimo di 125 watt con Dynamic Boost, il Flow X16 ridefinisce il concetto di ultraportatile da gaming e per la creazione di contenuti.

Nonostante il design sottile e leggero, ROG non ha sacrificato l’usabilità e la versatilità. Sia la velocissima memoria DDR5 4800 MHz, che l’SSD PCIe 4.0, sono accessibili per eventuali upgrade. Il Flow X16 supporta fino a 6 GB di RAM, e con un massimo di 1 TB di memoria SSD, ha anche un secondo slot M.2 libero, rendendo facile l’inserimento di un hard disk o un secondo SSD per ospitare una libreria di giochi ancora più grande.

Design convertibile e versatile

Come membro della famiglia Flow, la portabilità e la versatilità sono state fondamentali nella progettazione e nel design di questo nuovo portatile da gaming. Grazie alla dotazione di una cerniera a 360°, i giocatori possono trasformare il loro dispositivo per utilizzarlo in modalità tenda, massimizzando il flusso d’aria quando si utilizza una tastiera esterna o un gamepad. In alternativa, è possibile capovolgere il display in modalità tablet per utilizzare appieno le funzionalità touch.

Display Nebula HDR

La nuova certificazione per display ROG Nebula, richiede il 100% di copertura dello spazio colore DCI-P3, almeno 500 nits di luminosità di picco, e un tempo di risposta di massimo 3 millisecondi. Il display Nebula HDR, soddisfa tutti questi requisiti, garantendo allo stesso tempo entusiasmanti prestazioni HDR.

Questo display touchscreen QHD, 16:10, 165 Hz Nebula HDR è certificato VESA DisplayHDR 1000 e, vanta 512 zone di dimming per un contrasto eccellente e un’esperienza HDR davvero unica. Alimentato dalla tecnologia AmLED di AUO e dal ROG Nebula HDR Engine, il display utilizza una retroilluminazione incredibilmente precisa per una regolazione locale che produce un contrasto sorprendente.

Questa combinazione di software di elaborazione adattiva dell’immagine, accoppiata con il dimming adattivo e il potenziamento della retroilluminazione, aiuta a fornire immagini incredibilmente accurate con aloni ridotti al minimo.

Sistema di raffreddamento di livello superiore e tecnologia di cancellazione del rumore AI

Garantire tutta la potenza di gioco e le capacità di multitasking del ROG Flow X16, in uno chassis spesso meno di 20 mm non è stata un’impresa facile. Per la massima capacità di dissipazione del calore, la CPU è coperta del metallo liquido Thermal Grizzly e, lo chassis integra la nuovissima Frost Force Technology.

Con due ventole che dirigono il flusso d’aria attraverso dei tagli la cui posizione è calcolata con precisione millimetrica. Una terza ventola ausiliaria aiuta a spostare il calore dalla GPU, direttamente al nuovo Pulsar Heatsink, che copre l’intera parte posteriore del notebook. Progettato con alette di appena 0,1 mm di spessore, il ROG Flow X16 può contare su un totale di 110.902 mm² di superficie di dissipazione.

Quattro altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos

L’aggiunta di una terza ventola ausiliaria mantiene le temperature della GPU di 7°C più fredde, rispetto alle soluzioni tradizionali, il che permette al Flow X16 di mantenere frame-rate elevati anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intense, in una qualsiasi delle sue quattro modalità di utilizzo.

I quattro altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, mettono infine l’utente al centro dell’azione. Alzando il volume si può godere di un audio più forte e dinamico grazie agli altoparlanti Smart Amp. La cancellazione del rumore AI a due vie ripulisce l’audio in ingresso e in uscita, rendendo gli streaming, le chat e le registrazioni più chiare che mai.

Disponibilità e prezzi

ROG Flow X16 è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 2.549€, presso l’e-shop ufficiale ASUS e, una selezione di negozi di elettronica specializzati. Cosa ne pensate di questa disponibilità italiana del nuovissimo laptop da gaming ROG Flow X16 di ASUS? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.