Dungeons of Aether: il titolo slitta ancora

Probabilmente c’era già chi pregustava un autunno dedicato allo sbizzarrirsi su Dungeons of Aether, ma purtroppo è stato confermato che il titolo uscirà in ritardo

Dungeons of Aether, uno spin off di Rivals of Aether, sembrava essere una certezza eppure i giocatori dovranno ancora portare un po’ di pazienza prima di metterci le mani sopra! Cerchiamo dunque di capire assieme che cosa è successo.

Dungeons of Aether: ci vediamo il prossimo anno

Il titolo in questione, inizialmente, avrebbe dovuto uscire il 25 ottobre per PC tramite la piattaforma Steam, ma sembra che i tempi di sviluppo si siano allungati tanto che, alla fine, uscirà il 28 febbraio del prossimo anno (2023). Per fortuna è stato pubblicato un nuovo trailer, che vi lasciamo qui sotto, che mostra alcuni filmati ed il sistema di combattimento.

Il team di sviluppo ha poi voluto precisare che, il tempo extra che sta venendo impiegato per Dungeons of Aether, servirà per espandere ulteriormente il franchise e migliorare l’esperienza di gioco degli utenti. Per il momento ricordiamo che sono stati aggiunti quattro nuovi eroi, Slade, Artemis, Hamir e Fleet, con le loro rispettive abilità ed una nuova modalità che permette di sfidarsi tra dungeon generati casualmente.

Progettato da Nick “ampersandbear” Blackwood, questo titolo si basa ovviamente sulle esplorazioni e sui combattimenti nei dungeon come vuole la tradizione dei giochi di ruolo e/o da taola. Ovviamente, per rimanere in tema di tradizione, verrà utilizzato un sistema di dadi, simile a quanto visto su Solasta: Crown of the Magister, per le varie azioni.

