Thor 5: abbiamo possibili info sulla trama del film

Era ovvio che la storia di Thor dovesse continuare dopo il finale di Love and Thunder e ora abbiamo delle possibili informazioni e dettagli sulla trama di Thor 5, il Valhalla sembra essere il punto centrale del quinto film sul Dio del Tuono

Di recente Taika Waititi ha confermato che non lavorerà su Thor 5 e già si vocifera chi sarà il nuovo regista di Thor 5, ne abbiamo parlato in questo articolo. Non solo il regista, ora abbiamo anche dei possibili dettagli sulla trama di Thor 5 e questo fa la gioia di tutti i fan del personaggio, anche perché in molti sono convinti che Thor non sia stato sfruttato a pieno. Merito soprattutto della superficialità che Waititi ha dato al personaggio, ma ora sembra che nel nuovo film Thor avrà toni più dark. Qui a seguito troverete tutti i dettagli su Thor 5, ma vi invitiamo a prendere tutto con le pinze, perché sono solo rumor, almeno per il momento.

Il Valhalla al centro della trama di Thor 5

Sul noto sito The Cosmic Circus, che di solito si è sempre dimostrato attendibile, ha rilasciato delle nuove informazioni sulla trama del quinto capitolo di Thor. Nella seconda scena post-credits, vediamo Jane Foster, interpretata da Natalie Portman (qui la sua filmografia completa) arrivare nel Valhalla, dove viene accolta da Heimdall (Idris Elba). Se prestate attenzione, nel Valhalla si vedono sullo sfondo i fili intrecciati del Multiverso. Questo fa pensare che il Valhalla sarà una delle location principali, questo ci darà modo di esplorare un altro aspetto della mitologia norrena. Sembra che Jane entri nel Valhalla prima che Loki prenda il posto di Colui Che Rimane, questo crea un collegamento alla serie di Loki e quindi potremmo rivedere finalmente la riunione tra Thor e Loki. Il Valhalla esiste al di fuori del multiverso conosciuto, questo significa che i regni dell’aldilà esistono al di fuori dei confini del multiverso, ciò include il Piano ancestrale di Wakanda, il Duat e il Campo di Canne che abbiamo visto in Moon Knight.

Questo colloca questi regni in una categoria specifica di luoghi fuori dal Multiverso, come il Regno Quantico, la Giunzione del Varco e il Nexus di tutte le realtà. Per visitare il Valhalla, però, Thor morirà, probabilmente in uno scontro con Ercole, ma potrebbe rincontrare Frigga, i Tre Guerrieri e forse perfino Odino, quindi ci saranno dei ritorni di personaggi dei primi film. Se davvero il Valhalla esiste fuori dal multiverso, questo significa che potremmo vedere perfino delle varianti degli dei norreni, altri Thor, altre Jane, Thunderstrike e potremmo vedere finalmente Beta Ray Bill. Nel film probabilmente il pantheon greco cercherà di sradicare gli dei norreni e la Terra, Odino quindi potrebbe evocare il suo esercito e iniziare una guerra tra pantheon norreno e greco, ma questo esercito potrebbe rappresentare la vera minaccia del film. Inoltre il Ragnarok che abbiamo visto nell’MCU potrebbe essere un falso, perché, secondo la vera profezia, il Ragnarok rappresenta la fine dell’universo, non solo di Asgard. Il vero Ragnarok potrebbe arrivare alla fine della Saga del Multiverso.

Tutte queste informazioni ci fanno pensare che Thor 5 sarà fondamentale per il futuro dell’MCU, e che i personaggi di Thor e Loki porranno fine a tutta la storia Marvel per come l’abbiamo conosciuta finora e ricominciare tutto da capo. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe questa trama? Fatecelo sapere nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo Marvel e molto altro.

