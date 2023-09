Tartarughe Ninja: possibile ritorno in live action

Tartarughe Ninja Caos Mutante è nelle sale da un paio di settimane ormai e il film ha avuto un discreto successo al botteghino, il fumettista Kevin Eastman ne ha approfittato per parlare di un loro possibile ritorno in live action

Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello hanno accompagnato generazioni e generazioni di bambini e adulti nel corso degli anni in ogni specie di media immaginabile: dai videogiochi alle serie animate, dai film ai fumetti. Di recente è stato distribuito nei cinema di tutto il mondo Tartarughe Ninja Caos Mutante, con un discreto incasso al box office (cliccando qui troverete l’articolo a riguardo).

Tartarughe Ninja in live action

Kevin Eastman, il papà delle Tartarughe Ninja, ha parlato del successo del film in un’intervista e della possibilità di rivedere le Tartarughe in live action. Ecco le sue parole

Penso che dopo i film precedenti l’intenzione di Nickelodeon e Paramount fosse quella di raccontare una storia sulle Tartarughe Ninja in stile animato. Amiamo tutti i film live action di Spider-Man con Tom Holland, ma amiamo anche la controparte animata dello Spider-Verse. Quindi penso che abbiano fatto un’ottima scelta ad approcciarsi con l’animazione, così da avere più flessibilità e libertà creativa. Magari in futuro, per ora so solo che ci saranno altri progetti molto divertenti di questa versione animata.

In effetti, dopo il flop di Tartarughe Ninja: Fuori dall’Ombra, il live action sembra essere un piano remoto per i mutanti, ma non impossibile. Per ora rimane un incognita, mentre invece la versione animata sembra essere quasi sicura che continui, infatti Paramount Pictures, Nickelodeon e la Point Grey Pictures si stanno già muovendo per realizzare un sequel, sempre con Jeff Rowe alla regia, e una serie animata che debutterà su Paramount+, intitolata Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles

Il futuro delle Tartarughe quindi per ora sembra essere totalmente animato, ma la possibilità di rivederle in un live action, magari con toni più maturi, non è da escludere. Noi vi invitiamo a continuare a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati. Ne approfittiamo per ricordarvi che Tartarughe Ninja Caos Mutante è ancora nelle sale, vi consigliamo caldamente di andare a vederlo!

