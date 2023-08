Tartarughe Ninja: Caos mutante debutta benissimo al box office nel primo weekend di uscita nelle sale e potrebbe puntare al secondo posto

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è il nuovo film animato dedicato alle quattro tartarughe combattenti più famose del mondo, che proprio la scorsa settimana ha debuttato negli Stati Uniti. Questo weekend è il primo che ha affrontato al botteghino, accompagnato da molta attesa del pubblico e anche recensioni piuttosto positive da parte della critica. Il debutto è stato sicuramente positivo, con 10,2 milioni incassati in questo weekend compreso le anteprime della settimana. Un ottimo inzio che va a smuovere la classifica attuale del box office, che adesso andiamo a rivedere insieme!

Tartarughe Ninja: Caos Mutante 10 milioni al box office

Al primo posto ovviamente rimane in solitaria Barbie, con i suoi quasi 12,8 milioni di incassi e un incredibile numero di 394 milioni complessivi. Al secondo posto c’è Oppenheimer raccoglie 5.7 milioni di dollari e che sale a 194 milioni di dollari complessivi ed è proprio questo secondo posto a cui potrebbe puntare il nuovo Tartarughe Ninja, nelle prossime settimane.

In Italia dobbiamo ancora attendere per l’uscita di questo film, che è prevista per il 30 agosto, proprio con il termine delle vancanze e la prossimità dell’inizio delle scuole, quindi una buona data per andare al cinema. Le recensioni e l’affluenza al cinema negli Stati Uniti sono comunque un segnale molto positivo che Tartarughe Ninja: Caso Mutante di Seth Rogen è un film da vedere al cinema, con tutta la famiglia e perfetto per chi è grande fan di questi quattro ninja pasticcioni amanti della pizza.

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.