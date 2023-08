Ecco tutto ciò che sappiamo sull’attesissimo One Piece, il live action in uscita i prossimi giorni, sulla piattaforma Netflix

Dopo mesi e mesi, l’attesa è finalmente terminata, nei prossimi giorni arriverà su Netflix uno dei live action più attesi dell’anno. Stiamo chiaramente parlando di One Piece, il nuovissimo adattamento del manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda e successivamente divenuto un anime di grandissimo successo. Ora, le avventure di Monkey D. Rufy e dei suoi compagni Zoro, Nami, Usopp e Sanji, interpretati da attori in carne ed ossa, stanno per approdare in streaming. Ecco tutto ciò che dobbiamo sapere a riguardo!

Trama e cast | One Piece Live Action: uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo!

Il live action mostrerà le primissime avventure di Monkey D. Luffy, il giovane smanioso di avventure, che deciderà di partire per mare, alla ricerca del leggendario tesoro One Piece, che gli permetterà di diventare il Re dei Pirati. Per farlo, avrà bisogno di una ciurma e di una nave, che lo porteranno finalmente per mare e che gli permetteranno di affrontare i molti nemici che incontrerà sul suo cammino.

Chi conosce già la trama originale di One Piece, sa bene quanto questa sia ricca di puntate che, per ovvie ragioni, non potranno essere trasposte in un’unica stagione. È logico pensare che il successo di queste prime puntate determineranno la creazione di nuove stagioni, come già era successo in passato per altri progetti simili, derivati da anime di grande successo.

Dall’uscita delle prime immagini, il live action ha ricevuto commenti positivi per la scelta del cast. Il gruppo multietnico è composto da Iñaki Godoy, che presterà il volto al protagonista Luffy, Mackenyu che sarà Roronoa Zoro ed Emily Rudd che vestirà invece i panni di Nami. Jacob Romero impersonerà Usopp, mentre Taz Skylar sarà Sanji. Completano il cast Jeff Ward, che interpreterà Bagy il Clown, Peter Gadiot che presterà il volto a Shanks, Vincent Regan vestirà i panni di Monkey D. Garp, Morgan Davies quelli di Kobi e Langley Kirkwood quelli di Morgan.

Trailer e data d’uscita

Se il primo trailer rilasciato da Netflix non aveva colpito in positivo proprio tutti, con le nuove anticipazioni possiamo dire che in molti si sono ricreduti. Non si può infatti negare che la cura per i dettagli e per la versione anime originale sia incredibile, nonostante la trasposizione di un mondo abitato da personaggi dall’aspetto e carattere molto particolare, non sia affatto facile. La serie può però contare sulla partecipazione dello stesso Eiichiro Oda, nelle vesti di produttore esecutivo, al fianco di Marty Adelstein, Becky Clements, Matt Owens e Steven Maeda. Questi ultimi due sono anche sceneggiatori e showrunner dello show.

Non ci resta che attendere il 31 agosto, quando finalmente le 8 puntate saranno disponibili sulla piattaforma. Non ci resta dunque che attendere di salpare, assieme ai nostri beniamini, stavolta in carne ed ossa, per rivivere le primissime avventure di questa storia di grande successo. Noi di tuttoteK non stiamo più nella pelle!

