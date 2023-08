Lo Sport e il tuo dispendio energetico quotidiano

Lo sport e l’esercizio fisico sono il modo migliore per consumare energia. Se stai perdendo peso, il tuo sport o la tua routine di esercizi dovrebbero essere adeguati al deficit calorico richiesto

Ecco alcuni suggerimenti per prendere una buona decisione riguardo al tuo regime di salute.

1. Valuta il tuo deficit calorico

Il primo passo è determinare la perdita di peso o il deficit calorico desiderati. Un dietista registrato o uno specialista in medicina dello sport possono aiutarti a determinare una perdita calorica sicura e sostenibile. Ogni persona è unica e perde peso in base alla composizione corporea, alle necessità e alla salute generale della persona.

2. Identificare gli sport che bruciano calorie

Abbiamo bisogno di diversi sport e attività fisiche per bruciare calorie. Alcune attività bruciano più calorie di altre. Gli esercizi ad alto contenuto calorico comportano movimenti continui e coinvolgono più gruppi muscolari. Esempi di tali attività sono la corsa, il nuoto, il ciclismo, il canottaggio, l'allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT), il kickboxing e lo sci di fondo.

3. Considera i tuoi interessi e preferenze

Dovresti sempre scegliere uno sport o un regime di esercizio fisico che corrisponda ai tuoi interessi e alle tue preferenze. In modo che tu possa goderti gli esercizi e continuarli a lungo termine e ottenere i risultati desiderati. Sarai coerente e manterrai la tua routine se trovi divertente l’attività fisica.

4. Valutare l’accessibilità e la disponibilità

Una cosa importante da notare è l'accessibilità e la disponibilità delle opzioni sportive o di esercizio nella tua zona. Scopri se disponi o meno di queste strutture. Devi sapere se disponi di attrezzature, risorse di allenamento o guide di coaching per il tuo esercizio o sport. Ciò garantirà il tuo impegno nello sport o nei regimi di esercizio fisico in modo coerente.

5. Consultare uno specialista in medicina dello sport

Se le vostre condizioni di salute non sono adatte all’attività fisica, dovreste prima consultare uno specialista in medicina dello sport. Forse hai precedenti infortuni. Il medico valuterà le tue esigenze e i tuoi limiti. Ti fornirà una guida adeguata sugli sport o sugli esercizi che puoi svolgere in modo sicuro e adatto a te.

6. Progressione graduale

Se hai intenzione di iniziare un nuovo sport o un nuovo regime di esercizi, è importante iniziare con un'intensità minima in modo che i muscoli ne prendano l'abitudine e poi aumentare gradualmente l'intensità dell'allenamento. Un improvviso aumento dell'attività fisica può danneggiare il corpo e aumentare il rischio di lesioni ed effetti collaterali. Iniziare sempre un allenamento con un'intensità o una sessione di allenamento inferiore e aumentare gradualmente la durata, l'intensità o la frequenza dell'allenamento. Dopo alcune settimane è possibile aumentare il livello di allenamento in base alla forma fisica.

7. Monitorare e regolare

Dieta ed esercizio fisico sono ugualmente importanti durante la perdita di peso. Dovresti assumere un adeguato apporto calorico sano mentre perdi peso. Per una sana perdita di peso è necessario tenere traccia del dispendio calorico durante l'attività fisica. Dopo alcune settimane puoi anche consultare il tuo medico per modificare l'apporto calorico. Effettuerà le modifiche necessarie in base alle condizioni di perdita di peso.

Conclusione

La salute generale di una persona dipende dalla sua dieta, dall’esercizio fisico o dallo sport. Per uno stile di vita sano e sano, lo sport e l’esercizio fisico sono altrettanto importanti quanto una dieta sana. I medici consigliano per uno stile di vita sano di seguire una dieta equilibrata con un adeguato esercizio fisico e riposo per ottenere il meglio da te.