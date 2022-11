La timidezza delle chiome: clip in esclusiva

La timidezza delle chiome, dal 10 Novembre 2022 al cinema, trovate la clip in esclusiva

Il nuovo film: La timidezza delle chiome è stato presentato con entusiasmo e con un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica nella Sezione notti Veneziane delle Giornate degli Autori. Nell’ambito della 79′ Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: I WONDER PICTURES, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, lieti di annunciare la data di uscita, ossia: il 10 Novembre 2022, presso tutti i cinema italiani.

Trama e sinossi del film: La timidezza delle chiome

Questo film racconta la vita di due gemelli – Benjamin e Joshua Israel – omozigoti in cerca di un loro posto nel mondo. Quando la scuola finisce e comincia l’età adulta, i due gemelli di origine ebraica, iniziano a sentirsi oppressi. E mentre i loro amici e compagni della propria classe pianificano una nuova vita, loro non riescono ad immaginare un futuro.

Avere vent’anni e un naturale carisma unito ad una buona dose di spavalderia non basta se hai una disabilità intellettiva e il mondo in cui vivi non sembra essere fatto per accoglierti al meglio. Dunque sentendosi esclusi, Benjamin e Joshua, si confrontano con i limiti imposti dagli altri senza avere paura di sbatterci contro.

Joshua desidera fare sesso per la prima volta, mentre Benjamin insegue l’utopia di un amore. Ed anche se i due fratelli entrano spesso in conflitto tra loro, il loro legame è impossibile da sciogliere. E proprio qui che i due impareranno presto che crescere significa dare spazio l’uno all’altro senza farsi ombra.

Contenuti extra, curiosità e cast del film: La timidezza delle chiome

Il film è una co-produzione Italia – Israele, prodotto da Diaviva per l’Italia e Movieplus per Israele, che è stato anche realizzato con il sostegno di MiBACT e NFCT. Di cui proprio per l’occasione, I Wonder Pictures rilascia la prima clip capace di raccontare il difficile periodo di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta di due adolescenti con disabilità intellettiva. (Anche film character driven).

La timidezza delle chiome è un film di Valentina Bertani, che ha scelto come cast il seguente: per i gemelli protagonisti abbiamo: Benjamin Israel, Joshua Israel, Sergio Israel, Monica Carletti, e Michela Scaramuzza.

Programmazione: La timidezza delle chiome

Ecco a voi, e solo per voi, la programmazione delle proiezioni speciali, del film La timidezza delle chiome:

Giovedì 10 Novembre, alle ore 20:30, presso il Cinema Barberini di Roma;

Venerdì 11 Novembre, alle ore 21:30, presso il Cinema Teatro Orione di Bologna;

Domenica 13 Novembre, alle ore 16:00, presso il Cinema Fratelli Marx di Torino;

Sabato 19 Novembre, alle ore 21:00, presso la Multisala Iris di Messina;

E ancora:

Venerdì 11 Novembre, alle ore 17:30, presso il Cinema Astra di Modena;

Sabato 12 Novembre, alle ore 21:40, presso il Cinema Beltrade di Milano;

Giovedì 17 Novembre, alle ore 21:30, presso il Cinema Kappadue di Verona;

Lunedì 21 Novembre, alle ore 20:30, presso la Multisala Lumiere di Reggio Calabria.

