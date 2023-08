Vi sveliamo trailer, data di uscita, trama e tutto ciò che sappiamo finora su Disincanto Parte 5, che sarà l’ultima stagione della serie su Netflix

Netflix ha condiviso il trailer della Parte 5 della serie animata Disincanto, confermando che sarà l’ultima. Per l’occasione vediamo insieme qualche dettaglio in più, incluso un breve recap delle avventure vissute dai protagonisti e anticipazione di qualche divertente scena della lotta per salvare il regno di Dreamland.

La trama e il trailer | Disincanto Parte 5: trailer, uscita e tutto ciò che sappiamo!

Disincanto, creata da Matt Groening, trasporta gli spettatori nel fatiscente regno medievale di Dreamland, dove sono ambientate le disavventure della principessa ubriacona Bean, dell’esuberante compagno Elfo e del suo demone personale Luci. Lungo la strada, il trio strampalato incontrerà orchi, spiritelli, arpie, folletti, troll, trichechi e molti sciocchi umani.

La quarta parte di Disincanto si è conclusa con colpi di scena e svolte emozionanti. Bean ha affrontato la sua versione malvagia, chiamata “Bean la cattiva”. Grazie all’aiuto di Elfo, è stata sconfitta ma per salvare i suoi amici la Bean buona è stata costretta a fingersi la sua sosia. L’inganno è stato però scoperto e la Bean buona è stata gettata nell’acqua dalla torre. Intrappolate nelle profondità del mare, Bean e la sirena Mora si ritrovano in un tenero bacio, riuscendo a trovare una via di salvezza. Nelle puntate inedite Bean dovrà superare molti ostacoli, tra cui persino una profezia, per salvare Dreamland.

Il cast e la data d’uscita

Il cast di Disincanto vanta voci talentuose nella versione originale: torneranno infatti Abbi Jacobson (Bean), Eric Andre (Luci) e Nat Faxon (Elfo), insieme a John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Rich Fulcher, Noel Fielding, Richard Ayoade e Lucy Montgomery.

Non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà Disincanto 5 e di seguire le avventure dei nostri amati personaggi nel mondo magico e irriverente creato da Matt Groening. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e preparatevi per un’altra fantastica stagione di Disincanto su Netflix.

