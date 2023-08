Baldur’s Gate 3: svelato il peso del gioco al day one

Larian Studios ha svelato il peso esatto richiesto da Baldur’s Gate 3 una volta che sarà finalmente uscito dall’Early Access

Ormai manca davvero pochissimo all’uscita di Baldur’s Gate 3, l’attesissimo gioco di ruolo in sviluppo da parte di Larian Studios. Il titolo è disponibile in accesso anticipato dall’ormai lontano 2020 e nel corso degli anni ha subito davvero tanti cambiamenti. Ovviamente tutti i nuovi contenuti aggiunti nel tempo ne hanno anche aumentato il peso e in vista del lancio ufficiale Larian ha deciso di svelare le nuove dimensioni ufficiali di Baldur’s Gate 3.

Il peso di Baldur’s Gate 3 aumenta notevolmente dall’ultima versione

Larian Studios ha svelato che al day one Baldur’s Gate 3 richiederà ben 122GB di spazio libero sul vostro sistema di archiviazione. Delle dimensioni così importanti avranno sicuramente sorpreso i giocatori, specialmente considerando che l’ultima versione del gioco pesava solamente un’ottantina di giga. La compagnia inoltre ha aggiuto che per evitare possibili problemi è consigliabile disinstallare completamente Baldur’s Gate 3 e riscaricarlo una volta pubblicata la patch del day one, un procedimento che di sicuro non farà felici i giocatori che non hanno una buona connessione internet.

Oltre ad aver svelato il peso del gioco, Larian Studios ha anche parlato dei nuovi requisiti di sistema richiesti per far girare il titolo al meglio. A quanto pare per giocare a 1440p e avere i 60FPS con tutte le impostazioni al massimo è imporante avere una buona CPU e soprattutto una scheda video Nvidia GeForce RTX 3060. Se però siete desiderosi di giocare in 4K allora i requisiti saliranno ulteriormente, dato che per reggere una risoluzione così elevata dovrete avere almeno una RTX 4080 o un equivalente AMD.

Baldur’s Gate 3 sarà disponibile dal 3 agosto per PC e dal 6 settembre su PlayStation 5, mentre per il momento non si sa ancora quando arriverà su Xbox Series X e S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.