Il terzo film della Fase 4 del MCU ( Marvel Cinematic Universe) potrà essere visto da tutti gli abbonati in formato IMAX Enhanced. Quando?Eternals, il nuovo film Marvel su Disney + Sarà disponibile in streaming dal 12 gennaio 2022 nella sezione Marvel!

Casa Marvel … a casa nostra

Eternals: il nuovo film Marvel su Disney + è in arrivo! Pare che “Casa Disney” abbia deciso di seguire una tattica con l’uscita dei nuovi film: l’arrivo su Disney+ Plus avviene circa 45 giorni dopo l’uscita nelle sale statunitensi. Ma l’attesa di questo film in streaming questa volta pare essere stato infinito! Finalmente potremo immergerci nell’avventura epica da casa nostra molto presto.

La Marvel porta avanti il suo universo Cinematografico ancora una volta. Il 12 Gennaio 2022 Eternals si unirà agli altri 13 film del Marvel Cinematic Universe che sono già disponibili in streaming sulla piattaforma in IMAX Enhanced. Tutti nella categoria apposita da poter guardare dal nostro divano.

Accogliamo dunque una nuova squadra di supereroi con una storia colossale. Assisteremo ad un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per riunirsi contro il più antico nemico dell’umanità: i Devianti. Gli Eternals, occupati a proteggere la Terra fin da sempre, dovranno affrontare in questo capitolo delle mostruose creature ritenute scomparse da tempo. Il loro ritorno pare sia un mistero e i nostri eroi dovranno comprenderne le ragioni e salvare l’umanità ancora una volta.

Allo stesso tempo, però, il film ha un taglio un po’ innovativo, dal momento che vede percorrere anche una strada nuova e anticipa il futuro del MCU anche attraverso l’ingresso di dieci super eroi mai visti sullo schermo.

Il Cast Spettacolare che ha preso parte a questo progetto rappresenta una grande motivazione in più per assistere a questo nuovo viaggio. La regia di Chloé Zhao ( 2 premi Oscar come miglior regia e miglior film “Nomadland”),ha messo insieme un gruppo di professionisti davvero invitante.

Il tanto amato Robb Stark (Il Trono di Spade), l’attore Richard Madden, sarà l’onnipotente Ikaris, Gemma Chan come Sersi, Kumail Nanjiani come Kingo dai poteri cosmici, Lauren Ridloff la velocissima Makkari, Brian Tyree Henry come l’inventore Phastos, Salma Hayek come il leader spirituale Ajak, Lia McHugh il sempre giovane, vecchia anima Sprite, Don Lee come il potentissimo Gilgamesh, Barry Keoghan il solitario Druig. E per chiudere in “bellezza” vedremo Angelina Jolie come la feroce guerriera Thena ed anche Kit Harington (Jon Snow ne Il Trono di Spade) nei panni di Dane Whitman.

Insomma, un super cast per un super “Marvel Movie”che ci terrà sicuramente “incollati” allo schermo della nostra Tv.

Guarda il trailer qui e scrivici nei commenti! Buona Visione!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.