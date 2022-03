Arrivato recentemente su PC e console di attuale e scorsa generazione, c’è una domanda che in tantissimi si fanno mentre giocano Elden Ring su piattaforme performanti: ma come gira su PS4?

L’Interregno è ormai diventata la casa di molti di voi (e di noi) in questo periodo. Elden Ring è entrato a travolgere le nostre vite lo scorso venerdì 25 febbraio e, da allora, lo ammettiamo è stato davvero difficile staccarsi. Un titolo travolgente, nato dalle mani di From Software, con menti alle spalle come quella di Hidetaka Miyazaki (papà dei souls e del genere da loro scaturito) e George R. R. Martin. Applaudito da pubblico e critica, Elden Ring sembra non essere banalmente un “Dark Souls 4”, ma una redifinizione di quello che è stato il franchise fino ad oggi e che, probabilmente, sarà in futuro. Non vediamo l’ora di potervene parlare accuratamente in una recensione completa!

Prima di iniziare

Prima di scoprire come gira Elden Ring su PS4, vi ricordiamo che qui su tuttoteK trovate già una lunga lista di guide dedicata al titolo di From Software. Dalla pura e semplice lista trofei, siamo passati al come sbloccare il viaggio rapido, come impugnare un’arma a due mani, come salire di livello, dove trovare il bastone meteoritico, le migliori classi per iniziare e molto, molto altro. Detto questo, qualche premessa prima di gettarci a capofitto in quella che è stata una delle generazioni più interessanti e ricche: quella di PS4 e Xbox One.

PC masterrace no more | Elden Ring: come gira su PS4?

Paradossalmente, la versione migliore per giocare Elden Ring non sembra essere quella su PC, in questo momento storico. Il gioco soffre infatti di diverse problematiche tecniche piuttosto comuni, ma anche di crash, bug e glitch piuttosto invalidanti. Grossi problemi di frame rate, stutter elevato, poca scalabilità e molte altre imperizie tecniche lo hanno reso, a furor di popolo, attualmente un pessimo porting, sebbene abbia comunque fatto numeri da record su Steam. Molti quindi si sono rivolti alle versioni next-gen del titolo di From Software, incontrando comunque qualche ostacolo a livello di performance, seppur più calmierato (e sicuramente, anche più comprensibile nell’ottica generale). E fin qui, ci siamo. La nostra recensione arriverà a breve, e sarà basata su un codice PS5. Ci stiamo però dimenticando di qualcosa. Come gira Elden Ring su PS4?

Partiamo dal presupposto che questa nostra breve “analisi” (seppur non ci permettiamo di scendere troppo nel tecnico, per quello potete rivolgervi al sempre eterno Digital Foundry) è avvenuta basandoci su una PlayStation 4 Pro e con Elden Ring patchato alla versione 1.02 (la versione giocata da tutti al day one, insomma). Non siamo in possesso di una PS4 base, ma ci siamo informati in rete e diverse fonti hanno dato tutte gli stessi parametri.

FPS e Performance | Elden Ring: come gira su PS4?

Partendo dalla performance, da quanto emerso Elden Ring su next-gen gira diversamente in base alla macchina di riferimento. Su Xbox Series S, il frame rate è variabile intorno ai 35fps in modalità qualità e ai 45 fps in modalità prestazioni. Su PlayStation 5, in modalità qualità sta circa a 45 fps e in modalità prestazioni fra i 55 e i 60 fps. Su Xbox Series X, invece, Elden Ring gira intorno ai 40fps in modalità qualità e in media a 50fps in modalità prestazioni, con qualche picco verso i 55/60 fps. Vi rendete dunque conto che già su macchine più potenti, Elden Ring non è decisamente stabile in quanto a performance, anche selezionando la modalità predisposta “prestazioni”.

E su last-gen? Secondo quanto emerso dalle nostre ricerche, il titolo di From Software, su famiglia Xbox varia dai 30 fps su Xbox One S e i 35 fps su Xbox One X. Su PlayStation 4 standard gira intorno ai 30fps, mentre su PlayStation 4 Pro alza lievemente l’asticella arrivando intorno ai 35 fps. Sulle console “potenziate” di scorsa generazione, infatti, il frame rate è sbloccato e tecnicamente potrebbe arrivare anche ai 40fps, non riuscendoci mai ed essendo, alla fine dei conti, un po’ ballerino nelle situazioni più concitate.

Nel corso delle varie ore di gioco che abbiamo passato nell’Interregno, la nostra versione di Elden Ring su PlayStation 4 Pro è stata abbastanza stabile intorno ai 30 fps, con vistosi cali in presenza di grandi gruppi di nemici o nello scagliare alcuni incantesimi. Ammettiamo, comunque, che vista la vastità della mappa e la grandezza generale del gioco, ci aspettavamo decisamente prestazioni peggiori su macchine ormai decisamente datate.

Qualità e caricamenti | Elden Ring: come gira su PS4?

Quel che si va perdendo su PlayStation 4 è, in assoluto, il dettaglio grafico. Rispetto alle controparti next-gen, Elden Ring su PS4 standard gira con una risoluzione di 1080p, mentre su Pro a 1800p (su Xbox One X la risoluzione è invece dinamica). Le grosse differenze si notano specialmente nella ricchezza di dettagli nel mondo di gioco e, specialmente, nel pop-up anche piuttosto ravvicinato di qualsiasi elemento del paesaggio, specialmente se sfreccerete a cavallo di Torrente nelle lande dell’Interregno. Maggiore è anche la lentezza di caricamento delle texture, ma non solo.

Ad essere più lenti sono ovviamente anche i caricamenti, che su PS5, grazie all’SSD integrato, raggiungono picchi impressionanti. Su PlayStation 4 Pro abbiamo passato davanti alle schermate di caricamento anche frangenti di 20/25 secondi, e considerando la difficoltà del titolo e l’elevato numero di morti… preparatevi a passarcene molti di più.

Buon divertimento!

Insomma, in definitiva: come gira Elden Ring su PS4? Meglio di quanto ci potessimo aspettare, ma non siamo decisamente ai livelli di un Horizon Forbidden West, che ha dato un saluto alla vecchia generazione degno di lode. Certo, in questo caso non stiamo parlando di un’esclusiva, ma vista la vicinanza temporale dei due lanci il paragone viene da sé. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!