Come da tradizione per i Souls di From Software, in Elden Ring potrete impugnare armi a due mani per aumentare il danno inflitto. C’è però un problema: il gioco non è molto chiaro nel spiegare come si fa, e perciò il nostro obbiettivo di oggi sarà spiegare come si fa per ogni versione del gioco, così che non abbiate più dubbi a riguardo

Come è sempre successo nella stragrande maggioranza dei giochi From Software degli ultimi anni, quando vi armerete su Elden Ring, tra le varie opzioni, avrete anche la possibilità di impugnare le armi a due mani. Non si tratta di una scelta meramente estetica, ma anche pratica: impugnare un arma a due mani, anche se ci priva dell’utilità della seconda mano, ci permette di infliggere un numero considerevolmente maggiore di danni ai nemici, e, nei casi delle armi più pesanti, riuscire a maneggiarle con maggiore rapidità.

Combinazione di tasti

Insomma, è una cosa abbastanza importante, ma c’è un problema: i tutorial di Elden Ring danno un po’ per scontato la cosa, e quindi in molti si sono sentiti un attimo persi, anche perché i tasti necessari per attivare l’opzione sono diversi a questo giro. Oggi quindi, con questa guida, vedremo quindi come impugnare le armi a due mani su Elden Ring, per quanto riguarda sia Xbox, sia Playstation, sia PC. Non è niente di complicato in realtà, basta conoscere la giusta combinazione di tasti.

Xbox e PlayStation – Elden Ring: come impugnare armi a due mani

Come attivare quest’opzione per la versione console, quindi? La risposta è semplice: per passare dalla presa da una a due mani, c’è innanzitutto da tenere premuto Triangolo su PlayStation o Y su Xbox. In seguito premete R1/RB o R2/RT per impugnare con due mani l’arma che avete sulla mano destra. Se l’arma è nella mano sinistra, dovrete premere L1/LB o L2/LT. Ecco quindi tutto quel che c’è da fare: tra i dorsali e i trigger, la scelta preferibile forse sarebbero i primi, così che evitiate di sferrare accidentalmente colpi pesanti involontari.

Con mouse e tastiera su PC – Elden Ring: come impugnare armi a due mani

Per quanto riguarda il PC, per impugnare le armi a due mani su Elden Ring si tratta sempre di una combinazione di tasi, sia su mouse sia su tastiera. Innanzitutto, tenete premuto il tasto E sulla tastiera (a meno che non abbiate modificato i comandi): dopodiché, procedete a premere click destro del mouse se volete impugnare l’arma nella mano destra, click sinistro per l’arma nella mano sinistra.

Conclusioni

Dopo aver fatto luce su questa strana scelta di From Software di mettere questa combinazione per un azione così semplice, non ci resta che augurarvi buon divertimento nella vostra partita di Elden Ring. Di guide ulteriori che possono darvi una mano nella vostra avventure ne abbiamo pubblicate diverse: per citarne alcune, potete vedere come evocare gli Spiriti, come giocare online (tra co-op e pvp), come usare le Ceneri e come livellare armi e armatura, insieme a una guida alle migliori armi. Insomma, per qualsiasi dubbio, abbiamo di che darvi una mano!

Giunti quindi alla fine di questa guida su come impugnare le armi a due mani su Elden Ring, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per aggiornamenti quotidiani su tutte le novità più importanti del mondo videoludico. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.