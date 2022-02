Elden Ring: le migliori classi per iniziare

In questa guida andremo a parlare delle migliori classi con cui poter affrontare l’impervio Interregno di Elden Ring

Ed ecco che il giorno è giunto: Elden Ring ha finalmente trovato la sua uscita, dopo diversi anni di silenzio tombale, timori di una possibile cancellazione, speranze rinsavite e rinvii all’ultimo minuto che hanno fatto dannare l’anima di molti giocatori. Eppure, alla fine, è davvero arrivato sugli scaffali l’attesissimo titolo realizzato dal maestro Hidetaka Miyazaki, director già stra-conosciuto nell’industria dei videogiochi per via dei suoi celeberrimi titoli Souls.

A questo punto, nulla ci vieterà di andare ad esplorare ogni cunicolo presente nella mappa, o a scoprire anfratti custodi dei segreti più reconditi. Tuttavia, per poter sperimentare in modo ottimale ciò che offre Elden Ring, sarà necessario fare attenzione al tipo di stile di gioco che si vorrà applicare durante le proprie partite: il titolo presenta infatti 10 classi diverse, e si tratta di un numero piuttosto ampio per capire quali siano le migliori per noi sin dall’inizio dell’avventura. In questa nostra guida, andremo dunque a scoprire le classi che converrà scegliere o valutare una volta avviato il gioco.

Il viaggio del matto

Passare dall’essere un Senzaluce al diventare un lord ancestrale non sarà affatto una passeggiata: nonostante Elden Ring venga considerato un gioco approcciabile da tutti, anche da coloro digiuni al gameplay dei Souls, questo non significa che esso sarà più facile delle scorse creazioni di Miyazaki. Pur presentando un mondo open-world e totalmente esplorabile, senza andare quindi a rinchiudere più il giocatore all’interno di una sola macro-area, l’utilizzo di una classe fallace al proprio modo di giocare potrebbe nuocere più che negativamente all’esperienza che si andrà ad effettuare.

Fortunatamente, il fatto che il numero di classi presenti in Elden Ring non sia affatto basso consentirà più o meno a tutti di poter vagliare le caratteristiche che ritengono migliori, o che si adattano meglio allo stile che si possiede. Le classi disponibili sono Eroe, Bandito, Astrologo, Guerriero, Prigioniero, Confessore, Miserabile, Vagabondo, Profeta e Samurai; tra queste, cinque in particolare saranno da prendere in considerazione prima di avviare una partita.

Confessore – Elden Ring: le migliori classi

In Elden Ring, una delle migliori classi sarà sicuramente il Confessore: si tratta di una tipologia orientata sul corpo a corpo e la Fede, ed è ottimale nel caso si voglia approcciare il titolo in solitaria. Nelle statistiche prevalgono soprattutto gli attributi di Forza e Destrezza, portando così il giocatore a poter usare un’ampia varietà di armi sin dall’inizio. Anche il livello di Fede e Mente risulta elevato, e permette di poter lanciare Incantesimi senza eccessivo sforzo.

All’inizio, le abilità del confessore saranno due: Cura Urgente, che consentirà di curarsi da soli in modo piuttosto rapido, e Approccio Assassino, il quale silenzierà i movimenti del giocatore e ridurrà abbastanza il danno da caduta. Per quanto riguarda le prime armi equipaggiate, ci saranno una Broadsword e uno Scudo di ferro dallo stemma blu, che bloccherà interamente il danno fisico. I vantaggi del Confessore sono senza dubbio la possibilità di avere diversi metodi per curarsi, e un comparto melee ben strutturato.

Vagabondo – Elden Ring: le migliori classi

Per coloro che desiderano mantenere un’esperienza simile a quella dei Souls, la classe del Vagabondo potrebbe essere la più indicata: essa è descritta come la classe di “Un cavaliere in viaggio, esiliato dalla sua terra. Un’origine solida e corazzata”, e a livello visivo appare come un mix delle più “tradizionali” classi del Cavaliere e del Viandante. Il Vagabondo inizia con due armi melee di gittata differente: la Longsword che si possiede è veloce e utile per i combattimenti ravvicinati, mentre l’Alabarda aiuta ad eliminare i nemici in lontananza, anche se per fare ciò si richiederà più movimento. Similmente al Confessore, anche il Vagabondo può bloccare il 100% dei danni con lo scudo.

Quella del Vagabondo è una delle migliori classi di Elden Ring anche grazie alle sue statistiche di partenza: essa inizia con un elevato Vigore che va così ad apportare un incremento significativo della salute, e lo stesso discorso vale per la Forza, che porterà a colpire più forte e con armi più potenti. L’aspetto negativo principale del Vagabondo, è la mancanza di alternative a lungo raggio; tuttavia, l’alta Destrezza permette comunque di utilizzare degli archi.

Prigioniero – Elden Ring: le migliori classi

Presentato all’utenza con un abbigliamento alquanto terrificante e con il volto coperto da una maschera di ferro, il Prigioniero è considerato un esperto di stregonerie, e rappresenta una delle due classi basate su queste capacità (l’altra sarebbe l’Astrologo). Entrambe le classi hanno un’alta Mente e Destrezza, anche se per i principianti la scelta migliore ricade sul Prigioniero per via del suo equipaggiamento iniziale. Guardando le statistiche, è possibile avere una buona riserva di FB con la Mente a 12 punti; con Destrezza e Intelligenza a 14 punti, invece, si rendono questi due attributi molto utili in situazioni di combattimento ravvicinato o distante.

La stregoneria con cui il Prigioniero comincia è la Glintblade Magica, la quale consente di creare una lama in pochi secondi. Non è ovviamente la stregoneria più potente del gioco, ma risulta comunque utile soprattutto agli inizi. A differenza dell’Astrologo, che inizia la run solo con un bastone magico e lo scudo, il Prigioniero comincia con una spada, il che significa che non dovrà contare sugli incantesimi nelle fasi iniziali del gioco.

Eroe – Elden Ring: le migliori classi

Probabilmente, tra le classi presenti in Elden Ring quella dell’Eroe è la più paragonabile al tradizionale ruolo del Barbaro: essa si basa su un genere di corpo a corpo brutale, e per questo motivo possiede anche una Forza estremamente alta. Grazie a ciò, chi utilizza la classe dell’Eroe è in grado di brandire poderose asce da battaglia, supportato anche dall’elevato Vigore e Resistenza che garantiscono una buona quantità di salute, stamina e carico dell’equipaggiamento. L’Eroe di Elden Ring ha inoltre una debolezza in comune con una delle migliori classi che abbiamo elencato in precedenza, il Vagabondo, poiché non avrebbe modo di fruire di armi a distanza.

A contrapporsi alle statistiche sopracitate ci saranno livelli bassi di Destrezza, Mente, Intelligenza e Fede; per portarli a un livello sufficiente da sbloccare altre abilità, che saranno utili per usare gli archi, incantesimi o altri tipi di attacchi a lungo raggio, bisognerà spendere dei punti. In ogni caso, se non si è particolarmente interessati ad utilizzare magie di alcun tipo, preferendo invece un più diretto scontro fisico, beh congratulazioni, questa è la classe perfetta.

Profeta – Elden Ring: le migliori classi

Con quella del Profeta, giungiamo così all’ultima delle migliori classi che si potranno usare su Elden Ring, perlomeno quando ci si troverà alle prime armi. Il Profeta è l’opposto totale del Confessore che è stato introdotto prima: mentre quest’ultimo è molto versatile per giocare in solitaria, grazie alle sua abilità di combattimento, di cura e di auto-potenziamento, il Profeta sarà una figura godibile se si programma di giocare in compagnia. Il motivo dietro ciò è un equipaggiamento non proprio ottimale, con una lancia corta e uno scudo malmesso, accompagnato però da potenti abilità iniziali.

Il Profeta ha accesso agli incantesimi di cura sin dall’inizio del gioco, consentendo di curare i giocatori alleati e le evocazioni spirituali quasi come se stesse guarendo sé stesso. L’incantesimo Cattura Fiamma si presta molto bene contro i nemici non resistenti al fuoco e in una battaglia ravvicinata. Una buona combinazione da attuare nel caso si scelga il Profeta sarebbe trovarsi un compagno di squadra con cui attraversare l’Interregno; se invece ci si vuole immergere nel mondo in piena solitudine, il Confessore rimane la scelta migliore.

Buona traversata

Queste erano le classi migliori che si potranno utilizzare sin dall'inizio dell'avvio di Elden Ring, e che aiuteranno anche a studiare al meglio in che modo comportarsi in questo eccezionale nuovo titolo FromSoftware.

