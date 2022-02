Elden Ring: come salire di livello e migliori statistiche

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come salire di livello in Elden Ring e quali sono le migliori statistiche da aumentare sin dall’inizio del vostro viaggio nell’Interregno

Ci siamo lasciati alle spalle un 2021 ricco di piccole e grandi perle, titoli interessanti e clamorosi rinvii. Questo 2022 è iniziato sulla scia dell’anno precedente, con grandissimi videogiochi già usciti, come Leggende Pokémon Arceus, Dying Light 2 o Horizon Forbidden West. E aspettando un marzo sfavillante, febbraio si è chiuso con una delle uscite più importanti dell’anno: Elden Ring. Attesissima nuova iterazione del franchise dei Souls, da cui si discosta praticamente solo per il nome e non così tanto per la formula, il nuovo titolo di From Software con alle spalle nomi del calibro di Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin è arrivato sugli scaffali lo scorso 25 febbraio, riscuotendo sin da subito un successo (sia commerciale, sia di critica) veramente impressionante.

In attesa della nostra recensione, che arriverà nonappena l’Interregno ci lascerà vivere, abbiamo pensato di aiutare i neofiti nei loro primi passi nell’avventura con una serie di guide. Ad oggi trovate, qui su tuttoteK, la lista trofei completa e le migliori classi con cui iniziare a giocare. In questa sede, invece, vogliamo introdurvi ad una meccanica base nei titoli From, ma che in Elden Ring si discosta marginalmente dalle iterazioni precedenti del franchise. Vogliamo infatti parlarvi di come salire di livello in Elden Ring e, successivamente, quali sono a nostro parere le migliori statistiche da aumentare sin da subito. Iniziamo!

Level up

Gli appassionati dei souls, davanti alla domanda “come salire di livello in Elden Ring?” potrebbero storcere il naso, considerando che il level up e il potenziamento del personaggio, nelle iterazioni precedenti, sono possibilità date al giocatore sin dall’inizio del gioco (o perlomeno, al massimo dopo il tutorial). In questo nuovo capitolo del franchise potremmo asserire la stessa cosa, ma con una piccola differenza. Per iniziare a salire di livello dovrete prima stringere un patto con la misteriosa Melina, che vi consentirà, nel suo ruolo di “Maiden”, di sbloccare altre funzioni dei Luoghi di Grazia.

Per far ciò, superate il tutorial ed uscite nella prima mappa di Sepolcride. Dopodiché, dovrete raggiungere uno specifico Luogo di Grazia, quello situato di fronte alle Porte del Cancello (sulla mappa sarà segnato proprio come “Davanti al cancello”). In realtà questo è il più vicino alla vostra posizione iniziale, ma ne esistono anche altri, come ad esempio quello posto esattamente all’opposto. Le Rovine davanti al Cancello, inoltre, vi consentiranno di ottenere il vostro primo frammento di Mappa e il Coltello da affilatura.

Melina

Tornando a noi, una volta che vi sarete riposati nei pressi della Grazia davanti al Cancello, partirà una cutscene di presentazione per Melina, al termine della quale vi offrirà il suo aiuto. Se per puro caso doveste sbagliarvi e rifiutarlo, potrete comunque rieffettuare la scelta. Accettare l’aiuto della Maiden vi garantirà, oltre alla possibilità di salire di livello presso tutti i Luoghi di Grazia, anche quella di cavalcare Torrente, il destriero fantasma. Se, infine, deciderete di tornare alla Chiesa di Elleh, il luogo di Grazia immediatamente precedente (perlomeno seguendo la mappa di gioco), troverete Renna la Strega ad aspettarvi. Ella vi donerà la Campana evoca spiriti, che vi consentirà di evocare gli spiriti dagli oggetti cinerei, consumando PA.

Una volta capito come livellare, la fase successiva è ovviamente capire dove buttare le vostre rune. Premettiamo sempre, in questi casi, che le seguenti saranno raccomandazioni generali ed utili, magari, ai novizi del genere. Non è quindi una guida universale, ma uno starting point per chi si può ritrovare sperduto nelle prime ore di gioco.

Le stats principali

In primis, il nostro consiglio è quello di dare precedenza alla Vitalità e alla Tempra, le due statistiche basilari per eccellenza. Aumentare la vostra Vitalità vi consentirà di aumentare, parallelamente, i vostri Punti Vita e quindi inevitabilmente le vostre possibilità di sopravvivenza. Con l’avanzare i livelli di Tempra, invece, aumenterà la vostra Stamina, la barra verde posta sotto i PV, che vi consente di correre, bloccare e schivare.

Si passa poi alla Forza e alla Destrezza, le due stats base che vi consentiranno, in base all’arma che deciderete di impugnare, di infliggere maggiori danni. In generale, quasi tutte le armi melee dell’inizio del gioco “scalano” (quindi infliggono danni maggiori in base alla statistica) su Forza o Destrezza, quindi aumentarne il livello vi renderà inevitabilmente più forti. Ci premuniamo comunque di parlarvi delle migliori armi da usare sin da subito in una futura guida.

In ultimo, Intelligenza. La statistica madre per utilizzare magie ed incantesimi, anche se, lo ammettiamo, per la maggior parte delle classi risulterà essere abbastanza secondaria all’inizio del gioco. Se infatti avrete scelto una classe senza Bastone per utilizzare gli incantesimi, sarà piuttosto complicato trovarne uno nelle prime ore a Sepolcride. Se invece avrete scelto la classe dell’Astrologo, livellare Intelligenza vi consentirà di accedere ad altri incantesimi e ad aumentare i danni inflitti da quelli che già avete. Altre statistiche utili al lancio degli incantesimi sono Destrezza, Fede e Arcano.

Siamo dunque giunti al termine della nostra guida sul come salire di livello e quali statistiche aumentare subito in Elden Ring. Sperando di esservi stati utili vi chiediamo: state giocando al nuovo titolo di From Software? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!