JVC: ecco le nuove cuffie fa gaming super-leggere

JVC annuncia le nuove cuffie gaming ad alta prestazione e super leggere per gamer affezionati

JVC fa sul serio con il gaming con il lancio di nuove cuffie realizzate per i gamer più appassionati. Racchiudono comfort e alte prestazioni perfette per i gamer che richiedono una qualità audio eccezionale e il più alto livello di comfort per le lunghe sessioni di gaming. Questi risultati sono ottenuti grazie all’uso di driver da 40 mm, un microfono ottimizzato per le esigenze dei giocatori e accorgimenti per ridurne il peso.

JVC GG-01: cuffie gaming leggerissime e prestanti

Le cuffie gaming JVC GG-01 pesano solo 199 g. La leggerezza è in parte ottenuta grazie all’uso di una struttura a nido d’ape sul retro di ogni alloggiamento. Per garantire ulteriormente il comfort durante le sessioni di gaming, le cuffie sono dotate di un archetto elastico, regolabile con un cursore. I padiglioni auricolari sono in morbida e spessa schiuma in memory foam, un design che riduce al minimo l’umidità da traspirazione quando indossate per lunghi periodi.

I driver da 40 mm offrono un audio pulito e a bassa distorsione perfetto per il gaming, per fornire una localizzazione eccezionale, mentre il microfono offre prestazioni vocali chiare, riducendo al minimo il rumore di fondo. Le GG-01 vengono fornite con un microfono e un cavo staccabile (quando non in uso), e un Y-splitter. Saranno disponibili in nero.

Prezzo e Disponibilità

Le JVC GG-01 sono disponibili su Amazon al prezzo di € 89,99. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!