Elden Ring: ecco come sbloccare il viaggio rapido

L‘ultima opera From Software propone un ricco e immersivo open world. Per non perdervi nei meandri dell’interregno, vediamo come sbloccare il viaggio rapido in Elden Ring

L’open world di Elden Ring è una delle migliori esperienze che un giocatore possa avere nel panorama videoludico moderno. Dai vasti dungeon che compongono il territorio dell’Interregno, ai molteplici nemici in agguato dietro ogni angolo, non c’è nulla come esplorare il mondo meticolosamente progettato da From Software. Come ogni open world che si rispetti, parte importante del gameplay è rappresentata dal sistema di traversing. Anche in Elden Ring possiamo scegliere se attraversare la mappa con i nostri piedi oppure se affidarci al nostro destriero che comparirà magicamente ad ogni nostro richiamo. Tuttavia, il gioco permette anche il viaggio rapido. Per questo, scopriamo come sbloccare il viaggio rapido in Elden Ring.

Meccaniche rodate

la mappa di Elden Ring non ammette errori, spesso è normale in questo genere videoludico trovarsi in una zona con nemici al disopra del nostro livello. In questo momento l’unica cosa che vorremmo è scappare dai problemi il più in fretta possibile. Oppure, in alternativa, correre, sempre il più velocemente possibile, verso una nuova location da esplorare. Ad ogni modo, in Elden Ring avrete l’opportunità di sfruttare il viaggio rapido ogni volta che lo desideriate. Questa preziosa opzione è disponibile sin dalle prime fasi di gioco. Al contrario di altri titoli dunque, non dovrete aspettare ore e ore di gioco per viaggiare comodamente da una parte all’altra. A questo proposito, ecco come sbloccare subito il viaggio rapido in Elden Ring.

Luoghi di Grazia – Elden Ring: come sbloccare il viaggio rapido

il sistema di viaggio in Elden Ring è molto simile a quello di tantissimi altri titolo a mondo aperto. Una volta che avete finito la prima fase “tutorial” iniziale, il gioco si aprirà e potrete esplorare tutto l’Interregno a vostro piacimento. Noterete subito, una volta usciti all’aperto la prima volta, il primo Luogo di Grazia. I luoghi di Grazia sostituiscono i ben più conosciuti falò, checkpoint degli altri titoli Souls Like. Sedendoci e attivando le flebili fiammelle gialle, possiamo ripristinare i nostri parametri vitali, oltre che a riempire le nostre fiaschette e livellare il nostro personaggio. Questi luoghi sono oltretutto i punti predisposti per il viaggio rapido.

Alcune limitazioni – Elden Ring: come sbloccare il viaggio rapido

Man mano che troverete i Luoghi di Grazia andando avanti nel gioco dunque, andrete a costruire una complessa rete dedicata al viaggio rapido che collegherà più o meno tutte le zone della mappa. L’unica eccezione a questo sistema sta nel fatto che non potrete utilizzarlo quando vi trovate dentro uno dei qualsiasi dungeon. Per farlo dovrete dunque uscire e andare al primo Luogo di Grazia che incontrate al di fuori. Per effettuare il viaggio veloce quello che dovete fare è aprire la vostra mappa di gioco (“G” se giocate su PC).

Un consiglio dagli sviluppatori – Elden Ring: come sbloccare il viaggio rapido

Una volta che la mappa è aperta, andate con il cursore sopra qualunque Luogo di Grazia che avete visitato, lo riconoscerete subito, e guardate in basso sul vostro schermo. La prima opzione è proprio “Travel“. Premetelo e vi ritroverete subito nel luogo prescelto. Nonostante gli sviluppatori abbiano suggerito ai giocatori di non abusare troppo del viaggio veloce e di esplorare l’enorme mappa di gioco il più possibile con le proprie gambe, l’opzione del viaggio veloce rimane comunque un valido strumento nella cassetta degli attrezzi di ogni giocatore. Anche e soprattutto per chi è interessato al backtracking.

Che tipi di giocatori siete?

Abbiamo visto in questa guida come sbloccare il viaggio rapido nel nuovo titolo From Elden Ring. Adesso tocca a voi, fateci sapere nei commenti se siete tra quei giocatori che amano scarpinare e spostarsi con i propri mezzi per scoprire la mappa, oppure se siete talmente ansiosi di raggiungere un determinato luogo da non poter fare a meno del viaggio veloce. Ricordiamo a tutti che Elden Ring è disponibile per console di nuova e vecchia generazione, oltre che ovviamente su PC. Per altri consigli sul titolo, leggete le nostre guide.

