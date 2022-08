Recensione Digimon Survive: Welcome (back) to Digiworld!

Benvenuti alla nostra recensione di Digimon Survive, il titolo di Hyde e Bandai Namco uscito straordinariamente in sordina e che ci ha permesso, ancora una volta, di tornare nel fantastico mondo di Digiworld

Il franchise di Digimon è stato sempre, per sua natura, paragonato al potente colosso dei Pokémon, sia considerando la vicinanza nell’uscita delle prime serie animate, sia perché effettivamente il concept alla base era particolarmente simile. Parliamo comunque di “base” e lì rimangono le somiglianze, considerando quanto le due serie si siano poi distaccate per tematiche e “mood” generale, andando così a creare due fanbase completamente diverse. Seppur considerati entrambi franchise destinati ad un pubblico molto giovane, quello dei Digimon è cresciuto e maturato molto nel corso del tempo, andando a trattare anche tematiche più cupe e mature. Nelle serie animate, così come nei videogiochi.

La genesi di Digimon Survive è stata decisamente rocambolesca, lenta e sofferta. Fra cambi di produzione, di motore grafico e un incremento del budget a metà progetto, lo sviluppo del titolo è anche ripartito da capo almeno una volta. Se aggiungiamo alla ricetta un’uscita terribilmente in sordina, molto strana considerando i canoni di Bandai Namco Entertainment, ammettiamo che i dubbi, una volta preso in mano il controller per provarlo su PlayStation 4, erano davvero tanti. Dopo un’immersione totale nel gioco di Hyde per diverse decine di ore, siamo finalmente giunti al punto di poter dire che sì: il nostro istinto si sbagliava. Benvenuti alla recensione di Digimon Survive.

Welcome to Digiworld

Partiamo da una necessaria premessa: Digimon Survive non è un titolo adatto a tutti. In questo caso non ci riferiamo però a tematiche particolari, che sviscereremo più avanti, ma semplicemente alla sua struttura di base. Hyde ha saputo mescolare, più o meno sapientemente, uno scheletro di JRPG strategico, in alcuni tratti appena abbozzato in quanto a meccaniche, ad una narrativa vasta ed estesa raccontata sotto forma di Visual Novel. Vi ritroverete dunque, una volta acquistato il titolo, a dover passare diverse ore del tempo che impiegherete a completarlo a leggere, prendere scelte, e continuare a leggere.

Non lo consideriamo però un difetto: le Visual Novel sono in realtà esattamente questo, veri e propri romanzi interattivi. La narrativa dunque la fa da padrona. In Digimon Survive ci ritroviamo a vivere una storia completamente inedita, che si apre in modo abbastanza classico per il media giapponese: una gita scolastica di un gruppo di ragazzini sulle montagne della zona. Takuma è il nostro protagonista ed è il tipico main character delle produzioni del genere, benvoluto ed empatico, nonché particolarmente simpatico ed aperto. Ad accompagnarlo ci saranno diversi comprimari, tutti caratterizzati piuttosto bene, seppur sempre piuttosto stereotipati e riconoscibili: l’amico buffone e sbruffone, la ragazza seria e responsabile, il senpai zelante…

Facing Problems | Recensione Digimon Survive

Per una serie di vicissitudini, il nostro gruppo si ritrova improvvisamente teletrasportato in quella che sembra una dimensione alternativa del loro mondo, in cui vivono delle strambe creature con fattezze animali, ma che, in alcuni casi, parlano e interagiscono fluentemente con gli esseri umani: i Digimon. Da qui nasce una grande avventura, che alterna momenti scanzonati e leggeri ad altri decisamente più oscuri, in un percorso pieno di pericoli che i nostri protagonisti dovranno e potranno affrontare esclusivamente se approfondiranno il loro rapporto con le creature.

Stiamo volutamente glissando sugli elementi di trama in quanto non vogliamo in alcun modo spoilerare nulla. Il fulcro principale di Digimon Survive è infatti la sua narrativa, che nonostante l’inizio spensierato e tipico del genere shonen, si avventurerà verso strade via via più cupe e mature. Temi come la morte, l’abbandono, la malattia, il rifiuto, l’accettazione del dolore e la solitudine saranno capisaldi fermi e che vi accompagneranno indissolubilmente fino alla fine della sceneggiatura.

Another World | Recensione Digimon Survive

Un vero peccato, dunque, che le scelte che ci ritroviamo a fare nei panni di Takuma saranno, nella maggior parte dei casi, completamente ininfluenti ai fini della narrativa. Tralasciando alcune route che si separano per far vivere eventi leggermente diversi e per poi ricongiungersi al filone principale, infatti, la maggior parte delle volte le scelte di dialogo che ci ritroviamo a compiere andranno esclusivamente ad influire sull’indicatore del Karma. Quest’ultimo può prendere tre diverse strade per Takuma, che potrà affrontare gli eventi di trama puntando alla Morale, alla Furia o all’Armonia, modificando dunque le interazioni che può avere con gli altri personaggi. Non solo, una maggiore propensione verso una delle tre sfere andrà anche ad influire sulle DigiEvoluzioni di Agumon, che variano dunque in tre percorsi distinti non revocabili.

Per il resto, Digimon Survive non è, come dicevamo in apertura, un titolo adatto a tutti. Se decidete di approcciarvi alla produzione di Hyde, dovrete mettere in conto una mole considerevole di testo a schermo, la cui fruizione è decisamente facilitata dall’ottima localizzazione italiana, e una narrazione sicuramente non adatta ai bambini, che si annoieranno dopo poche ore. Se riuscirete a scavalcare questi due ostacoli, vi ritroverete davanti una narrativa interessante, matura, forse troppo prolissa, ma alla fine dei conti decisamente soddisfacente.

Kizuna | Recensione Digimon Survive

Ad accompagnare il fiume di parole e testo che caratterizza la narrativa di Digimon Survive ci sono le sezioni di combattimento. Come già detto in apertura, il titolo di Hyde è fondamentalmente un JRPG strategico a turni, in cui potremo schierare le nostre creature su di una scacchiera e farle combattere contro le pedine avversarie. Il gameplay è in realtà piuttosto basilare, ciascun Digimon ha dalla sua un attacco base e uno speciale che consuma PS, e due slot in cui equipaggiare altre abilità tramite i vari accessori che reperiremo nel corso dell’avventura.

Ogni creatura ha poi della sua una o più DigiEvoluzioni che, nel caso dei Digimon prescelti (quindi quelli legati ai protagonisti) saranno predeterminate o comunque dettate dalle varie scelte di trama. Nel caso invece dei Digimon che possiamo “catturare” nel corso delle Battaglie Libere, che si sbloccano ad ogni cambio di ambientazione, le DigiEvoluzioni saranno più variegate e dovremo selezionarle manualmente, utilizzando Lastre, oggetti di variegata rarità anch’esse reperibili nel corso dell’avventura.

Insecurity | Recensione Digimon Survive

Eh sì, dunque, così come nei più blasonati Shin Megami Tensei potremo catturare le varie creature convincendole a suon di scelte di dialogo, che variano in base all’inclinazione del Digimon e, in piccola parte, anche alla nostra propensione del Karma. Le creature in totale sono un centinaio, non poche, ma sicuramente non è il roster di Digimon Story: Cyber Sleuthe.

Purtroppo, però, dobbiamo ammettere che la parte dello “Strategico a turni” non gli è riuscita così bene come nel caso della narrativa, ai ragazzi di Hyde. I combattimenti sono infatti estremamente semplificati e, a parte le fasi di attacco e il poter parlare con i nostri alleati per poter potenziare i Digimon Prescelti, potremo fare ben poco. Questo va ovviamente anche ad influire sulla difficoltà, che è inevitabilmente settata verso il basso, a parte per qualche scontro contro determinati boss. Le ipotetiche sconfitte sono comunque ovviabili allenando per qualche battaglia i nostri Digimon negli scontri liberi, effettuabili anche tramite il comando Auto.

A quiet place | Recensione Digimon Survive

Fra la parte da “Visual Novel” e quella da “Strategico a turni” si inserisce quella di Esplorazione, che i ragazzi di Hyde hanno reso simile a quanto accadeva anche in altre produzioni, una fra tutte Danganronpa. Se le fasi esplorative legate alla trama sono molto guidate, e per procedere vi basterà esaminare gli elementi con un punto esclamativo rosso, il tutto diventa più interessante nei momenti di libertà che il gioco ci concede e in cui potremo esplorare meglio le nostre affinità con i comprimari, andando a legare maggiormente con alcuni di loro.

Questo tipo di caratteristica, l’Affinità, non è così innocua come inizialmente gli sviluppatori ci vorrebbero far pensare. Anzi, nelle fasi più avanzate di gioco andrà ad essere piuttosto influente in termini narrativi e risulta essere, aggiungendosi ai vari percorsi evolutivi di Agumon, uno dei motivi che ci spingono a voler fare un’altra partita a Digimon Survive.

Passando al lato tecnico di questa recensione di Digimon Survive, come detto in apertura la nostra prova è avvenuta su un sistema PlayStation 4 Pro. Da un punto di vista meramente estetico non abbiamo molto da dire: la qualità grafica e l’accuratezza per alcuni dettagli ricalcano appieno lo stile e l’armonia della serie originale, con creature coloratissime e molto particolareggiate. Lo stesso non si può dire purtroppo per le ambientazioni, che si ripetono fin troppo spesso e, in alcuni casi, mostrano alcune texture in bassa (-issima) risoluzione. Ottima invece la colonna sonora che ci ha accompagnato per le diverse decine di ore passate in DigiWorld e che continuerà a farlo, considerando che la presenza di multipli finali e delle varie evoluzioni di Agumon ci ha spinto a riavviarlo ancora. E ancora.

Enjoy

In conclusione, chiudendo questa recensione di Digimon Survive, il titolo di Hyde e Bandai Namco è decisamente consigliabile a tutti coloro che si reputano fan e hanno voglia di tornare a vivere nel mondo dei Digimon. Certo, l’impianto da Visual Novel non sarà molto digeribile ai non avvezzi al genere e la grande mole di testo a schermo potrebbe scoraggiare molti, ma vi assicuriamo che se avrete la pazienza necessaria a superare lo stallo di alcuni momenti narrativi e un impianto di JRPG Strategico a turni un po’ troppo semplificato, vi ritroverete davanti ad una narrativa profonda, cupa e a tratti angosciante. Un risultato più che soddisfacente, insomma, per una produzione partita non nel migliore dei modi.

Digimon Survive è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Fateci sapere se lo avete giocato e che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, perché non date un’occhiata al catalogo di InstantGaming?

7.8 Consigliato a tutti i fan! Punti a favore Narrativa profonda, cupa e matura

Narrativa profonda, cupa e matura Tante creature da collezionare e catturare

Tante creature da collezionare e catturare Sistema di combattimento intuitivo e divertente...

Sistema di combattimento intuitivo e divertente...

Punti a sfavore ... ma troppo semplificato

... ma troppo semplificato Scelte di "trama" ininfluenti

Scelte di "trama" ininfluenti Alcune sbavature tecniche