Amanda di Carolina Cavalli, unica italiana a Venezia e Toronto

Amanda, film scritto e diretto dalla giovane cineasta Carolina Cavalli, sarà presentato contemporaneamente al Toronto Film Festival e alla Mostra del Cinema di Venezia: nel cast Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Michele Bravi e Giovanna Mezzogiorno

Amanda, opera prima della giovane Carolina Cavalli, sarà prima presentata in concorso nella Sezione Orizzonti Extra della 79ª Mostra del Cinema di Venezia (31 agosto-10 settembre 2022); contemporaneamente, sarà presentata in anteprima internazionale alla 47ª edizione del Toronto International Film Festival 2022 (8-18 settembre) all’interno della sezione Contemporary World Cinema.

Amanda da record: il poster del film di Carolina Cavalli

Come già annunciato, Amanda sarà prima presentato in concorso nella Sezione Orizzonti Extra della 79a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 agosto-10 settembre 2022). L’Opera originale di Carolina Cavalli, giovane cineasta emergente, ottiene già un primato prestigioso: Amanda è l’unico film italiano a partecipare contemporaneamente nel 2022 a questi due importantissimi Festival cinematografici. Distribuito in Italia da I Wonder Pictures, il film vedrà la luce delle sale cinematografiche italiane il 13 ottobre 2022. Ecco il poster ufficiale.

Amanda, sinossi del film e cast

Leggiamo insieme la sinossi del film di Carolina Cavalli:

Da che si ricorda Amanda, 24 anni, non ha mai avuto amici. È la cosa che desidera di più. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca passavano un sacco di tempo insieme, Amanda sceglie la sua nuova missione: convincerla che sono ancora migliori amiche.

Prodotto da Annamaria Morelli e Antonio Celsi per Elsinore Film, Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, Moreno Zani e Malcom Pagani per Tenderstories. Il film è stato realizzato con il sostegno dei contributi selettivi del MIC, fondo allo sviluppo del FCTP e quello alla produzione del POR FESR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Nel cast del film troviamo Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Michele Bravi, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni e con la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno.

Chi è Carolina Cavalli

La giovane cineasta Carolina Cavalli, nata a Milano e lavora come sceneggiatrice e regista, nel 2017 ha vinto il San Francisco Film Society Rainin Filmaking Grant come co-sce-neggiatrice per il film Fremont (Babak Jalali, 2022). Nel 2018 ha vinto il premio Solinas Experimenta Serie e gira il pilota Mi Hanno Sputato nel Milkshake (Rai Fiction, Premio Solinas, Tapeless Film) come sce-neggiatrice e co-regista.

Dal 2018 lavora come staff-writer e co- sceneggiatri-ce per serie tv e per lungometraggi indipendenti (supportati da Mibact, MEDIA / Creative Europe Grant, Rai Cinema Development fund, …). Nel 2021 la svolta lavorativa della Cavalli: realizza il suo primo lungometraggio dal nome Amanda. Artista a 360 gradi, nell’autunno 2022 uscirà il suo primo romanzo, Metropolitania (Fandango). In merito alla sua creatura ha dichiarato:

Quando ho scritto Amanda non è che avessi delle intenzioni particolari, se non quelle di scrivere una bella storia, che è un po’ il tentativo che faccio sempre. Non è che avessi davvero un piano, avevo in testa un personaggio e penso che se tratti con rispetto i personaggi, lo stesso rispetto che hai per le persone in quanto persone, allora non ti devi più preoccupare davvero della storia. E poi non credo che il modo di raccontarla e di scriverla possa essere tanto diverso dal modo di chi la scrive: in questo senso è un sollievo non avere scelta, perché magari non è il modo migliore, ma alla fine è l’unico per sé. Per esempio, ho notato che il film anela spesso alle cose malinconiche, ironiche e sobrie; queste tre insieme, in effetti, sono caratteristiche che ammiro molto.

Carolina Cavalli ha detto la sua in merito al tempo e alla geografia legata al film:

Non ho un grande rapporto con il tempo né con la geografia, infatti, anche se non è esplicito, pure tutti i personaggi in Amanda sono sempre in anticipo e non hanno senso dell’orientamento. Se posso scegliere, mi sento a mio agio a lavorare con la luce che non si sa bene a che ora sia, e con i non-luoghi. Come riferimento, per me ci sono paesaggi che assomigliano più di altri a paesaggi interiori, o almeno che io riconosco così e preferisco: la brughiera, i posti suburbani del Mid -West, come mi immagino le periferie di Tokyo, dalle foto che ho visto perché in realtà non ci sono mai stata, eccetera. Mi dispiacerebbe non poterli mettere insieme, uno accanto all’altro, solo per rispettare una geografia vera, che tanto non appartiene al mondo del film.

