Saints Row: svelati i requisiti della versione PC

Entrato a fine luglio in fase Gold, Saints Row è il reboot della serie di Volition, pubblicato da Deep Silver, annunciato nel corso della Gamescom 2021 e in arrivo il prossimo 23 agosto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e Google Stadia. Con l’obiettivo di formare la più grande gang di tutti i tempi, impersoneremo The Boss, un criminale “neofita” che sogna di conquistare la città di Santo Ileso con la sua banda. Insomma, una trama in pieno stile Saints Row.

Nelle scorse ore, Deep Silver e Volition hanno svelato i requisiti della versione PC per tutte le fasce di prestazioni. Non solo i “minimi” e i “raccomandati”, insomma, ma una serie di ben quattro configurazioni diverse che variano in base alla risoluzione (dai 1080p al 4K) e al frame rate (30-60FPS). Ovviamente, con il salire delle prestazioni crescono esponenzialmente anche i requisiti base e si passa, dunque, da una CPU Intel Core i3-3240 o una AMD Ryzen 3 1200 per i far girare il gioco a 1080p e 30FPS, a una Intel Core i5 12600 o una AMD Ryzen 7 5800X per farlo girare a 4K e 60FPS. Bisognerà poi vedere quanto le macchine riusciranno a mantenere queste prestazioni nell’open world, ma di questo magari ne potremo parlare in sede di recensione.

*Updated* Check out the PC specs for #SaintsRow, we cant wait to see you in Santo Ileso!

This is later than we would have liked – apologies Saints! pic.twitter.com/8mLMZv3FMw

